На Буковине с подозрением на коронавирус госпитализировали 4 детей

За сутки в Черновицкую областную детскую клиническую больницу госпитализировали 4 детей с подозрением на COVID-19.

Источник: Черновицкая областная государственная администрация

Дословно: "В областную детскую клиническую больницу за последние сутки госпитализировали 4 детей с подозрением на COVID-19.

Всего на лечении здесь находятся 14 человек: 5 с диагнозом "коронавирус", остальные с подозрением на него".

Детали: Сообщается, что 2 матерей и 3 их детей, в которых COVID-19 обнаружили 17 марта, клинически здоровы. Они ждут результатов тестов.

Все остальные имеют температуру, нарушен состояние и получают необходимое лечение.

Кроме того в другой областной клинической больнице (не детской – ред.) находится 24 человека с коронавирусом или с подозрением на него: "Все они чувствуют себя хорошо. Один пациент из-за сопутствующих болезни находится на кислородной терапии".

Новых больных за последние сутки в эту больницу не госпитализировали.

Что было раньше: По состоянию на 10.00 24 марта в Украине обнаружили 84 случая заболевания COVID-19, 3 человека погибли, 1 - вылечился.

25 случаев заболевания обнаружили в Черновицкой области, одна женщина с диагнозом COVID-19 на Буковине умерла, один человек в области вылечился.

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Напомним: