На Буковине с подозрением на коронавирус госпитализировали 4 детей

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Вторник, 24 марта 2020, 11:41

За сутки в Черновицкую областную детскую клиническую больницу госпитализировали 4 детей с подозрением на COVID-19.

Источник: Черновицкая областная государственная администрация

Дословно: "В областную детскую клиническую больницу за последние сутки госпитализировали 4 детей с подозрением на COVID-19.

Всего на лечении здесь находятся 14 человек: 5 с диагнозом "коронавирус", остальные с подозрением на него".

Детали: Сообщается, что 2 матерей и 3 их детей, в которых COVID-19 обнаружили 17 марта, клинически здоровы. Они ждут результатов тестов.

Все остальные имеют температуру, нарушен состояние и получают необходимое лечение.

Кроме того в областной клинической больнице находится 24 человека с коронавирусом или с подозрением на него: "Все они чувствуют себя хорошо. Один пациент из-за сопутствующих болезни находится на кислородной терапии".

Новых больных за последние сутки в эту больницу не госпитализировали.

Что было раньше: По состоянию на 10.00 24 марта в Украине обнаружили 84 случая заболевания COVID-19, 3 человека погибли, 1 - вылечился.

25 случаев заболевания обнаружили в Черновицкой области, одна женщина с диагнозом COVID-19 на Буковине умерла, один человек в области вылечился.

Знать больше: Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Инфографика и статистика

Напомним:

  • По состоянию на утро 24 марта от коронавируса во всем мире вылечились 101 344 человека, умерли 16 572 человека. С момента распространения болезни зарегистрировали 381 293 случая инфицирования.
  • С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт должны пускать только по 10 человек, и только тех, кто будет в медицинской маске.
  • С 23 марта столица остановила почти весь общественный транспорт. До конца карантина в Киеве вход в транспорт, который будет курсировать по городу, будет осуществлять по спецпропускам для отдельных категорий людей. Вход в магазины также будет осуществляться с ограничениями: 1 человек на 10 кв.м помещения.

Украинская правда
Темы: коронавирус Covid-2019 Черновицкая область


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