Кличко про відновлення навчання у школах: Поки зарано говорити
Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що поки зарано говорити про відновлення навчального процесу у школах та радить зосередитися на уроках онлайн.
Джерело: брифінг мера столиці 24 березня
Пряма мова: "Поки зарано говорити про терміни відновлення навчального процесу. Бо боротьба з хворобою в Україні тільки розпочинається. Коли ситуація нормалізується – тоді ми зможемо говорити про відновлення навчання".
Деталі: Він додав, що 12 березня у столиці призупинили навчальний процес в школах та вищих навчальних закладах, а також – в дитячих садочках.
Кличко вважає цей крок "вчасним і правильним".
За його словами, міська влада робить все можливе, аби школярі продовжували своє навчання дистанційно: "Сьогодні вчителі дають завдання і навчальні програми школярам онлайн. Також, телеканал "Київ" транслює телеуроки. І вони користуються великою популярністю. Відео уроків можна переглянути також на Youtube-каналі та сторінці каналу "Київ" у Facebook".
Знати більше: Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика
Передісторія:
- Станом на ранок 24 березня від коронавірусу у всьому світі вилікувались 101 344 особи, померли 16 572 людини. З часу поширення хвороби зареєстрували 381 293 випадки інфікування. В Україні виявили 84 випадки захворювання COVID-19, 3 людини померли, 1 – вилікувалась.
- В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
- 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт мають пускати лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.
- Із 23 березня столиця зупинила майже весь громадський транспорт. До кінця карантину у Києві вхід до транспорту, який курсуватиме містом, здійснюватимуть за спецперепустками для окремих категорій людей.
- Вхід у магазини також буде здійснюватися з обмеженнями: 1 людина на 10 кв.м приміщення.