Кличко про відновлення навчання у школах: Поки зарано говорити

Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що поки зарано говорити про відновлення навчального процесу у школах та радить зосередитися на уроках онлайн.

Джерело: брифінг мера столиці 24 березня

Пряма мова: "Поки зарано говорити про терміни відновлення навчального процесу. Бо боротьба з хворобою в Україні тільки розпочинається. Коли ситуація нормалізується – тоді ми зможемо говорити про відновлення навчання".

Деталі: Він додав, що 12 березня у столиці призупинили навчальний процес в школах та вищих навчальних закладах, а також – в дитячих садочках.

Кличко вважає цей крок "вчасним і правильним".

За його словами, міська влада робить все можливе, аби школярі продовжували своє навчання дистанційно: "Сьогодні вчителі дають завдання і навчальні програми школярам онлайн. Також, телеканал "Київ" транслює телеуроки. І вони користуються великою популярністю. Відео уроків можна переглянути також на Youtube-каналі та сторінці каналу "Київ" у Facebook".

Знати більше: Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика

Передісторія: