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Кличко про відновлення навчання у школах: Поки зарано говорити

Вівторок, 24 березня 2020, 11:41
Кличко про відновлення навчання у школах: Поки зарано говорити

Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що поки зарано говорити про відновлення навчального процесу у школах та радить зосередитися на уроках онлайн.

Джерело: брифінг мера столиці 24 березня

Пряма мова: "Поки зарано говорити про терміни відновлення навчального процесу. Бо боротьба з хворобою в Україні тільки розпочинається. Коли ситуація нормалізується – тоді ми зможемо говорити про відновлення навчання".

Деталі: Він додав, що 12 березня у столиці призупинили навчальний процес в школах та вищих навчальних закладах, а також – в дитячих садочках.

Кличко вважає цей крок "вчасним і правильним".

За його словами, міська влада робить все можливе, аби школярі продовжували своє навчання дистанційно: "Сьогодні вчителі дають завдання і навчальні програми школярам онлайн. Також, телеканал "Київ" транслює телеуроки.  І вони користуються великою популярністю. Відео уроків можна переглянути також на Youtube-каналі та сторінці каналу "Київ" у Facebook".

Знати більше: Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика

Передісторія: 

  • Станом на ранок 24 березня від коронавірусу у всьому світі вилікувались 101 344 особи, померли 16 572 людини. З часу поширення хвороби зареєстрували 381 293 випадки інфікування. В Україні виявили 84 випадки захворювання COVID-19, 3 людини померли, 1 – вилікувалась. 
  • В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт мають пускати лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.
  • Із 23 березня столиця зупинила майже весь громадський транспорт. До кінця карантину у Києві вхід до транспорту, який курсуватиме містом, здійснюватимуть за спецперепустками для окремих категорій людей. 
  • Вхід у магазини також буде здійснюватися з обмеженнями: 1 людина на 10 кв.м приміщення.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Віталій КличкоКиївдітикоронавірускарантин
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