Кличко о восстановлении обучения в школах: Пока рано говорить

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что пока рано говорить о восстановлении учебного процесса в школах и советует сосредоточиться на уроках онлайн.

Источник: брифинг мэра столицы 24 марта

Прямая речь: "Пока рано говорить о сроках возобновления учебного процесса. Потому борьба с болезнью в Украине только начинается. Когда ситуация нормализуется - тогда мы сможем говорить о восстановлении обучения".

Детали: Он добавил, что 12 марта в столице приостановили учебный процесс в школах и высших учебных заведениях, а также - в детских садах.

Кличко считает этот шаг "своевременным и правильным".

По его словам, городские власти делают все возможное, чтобы школьники продолжали свое обучение дистанционно: "Сегодня учителя дают задания и учебные программы школьникам онлайн. Также, телеканал "Киев" транслирует телеуроки. И они пользуются большой популярностью. Видео уроков можно посмотреть также на Youtube-канале и на странице канала "Киев" в Facebook".

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Напомним: