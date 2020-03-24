Кличко просить МВС контролювати заходи карантину: У Київ імпортують інфекцію

Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що столиця залишається "сам-на-сам" з інфекцією коронавірусу після евакуації громадян України з-за кордону, тому мер просить МВС посилити контроль за дотриманням обмежувальних заходів під час карантину.

Джерело: брифінг мера столиці 24 березня

Пряма мова: "Останніми днями в столицю спецрейсами з-за кордону прибувають десятки тисяч українців. Переважно в аеропорт "Бориспіль". Менша частина – на залізничний вокзал столиці.

Рішення про повернення українських громадян ухвалювало Міністерство закордонних справ, а з проблемою потенційно інфікованих людей на вулицях і загрозою швидкого розповсюдження інфекції, столиця залишається сам-на-сам.

Потрібно жорстко інформувати людей на кордоні, що всі, хто прилетів, мають 2 тижні перебувати вдома на самоізоляції. І повинні розуміти, яку нестимуть відповідальність за порушення такого зобов'язання, бо сьогодні відбувається безконтрольне імпортування інфекції в столицю.

Звертаюся до МВС - посилити контроль за дотриманням киянами обмежувальних заходів".

Деталі: За словами Кличка, всі профільні держоргани мають долучитися до контролю за станом здоров'я людей, які прибувають в Україну з-за кордону.

Зокрема, на його думку, мають контролювати те, в яких санітарно-епідеміологічних нормах приймають пасажирів у аеропорту: "Там уже натовпи і черги".

Мер вважає, що підприємства та установа погано організували можливість дистанційної роботи для своїх співробітників, тому що Київ отримує тисячі заявок від державних установ на проїзд їх співробітників.

Пряма мова про пересування у Києві: "Ми обмежили користування громадським транспортом, ввели спецквитки і отримуємо тисячні заявки від державних установ на проїзд їх співробітників! Куди вони будуть їхати, якщо можуть і мають працювати дистанційно?".

За його словами, якщо ситуація з поширенням коронавірусу почне погіршуватися, столична влада може запровадити жорсткіші заходи: "Максимально обмежувати пересування містом. Закривати в‘їзди і виїзди зі столиці. Вкрай обмежувати пересування людей містом".

Проте всього цього можна уникнути, якщо кияни будуть виконувати правила обмежень під час карантину.

Міський голова повідомив, що у Києві 28 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. При цьому переважна більшість киян, що захворіли, привезли інфекцію з поїздок за кордон.

Наразі в столиці протестовано на коронавірус вже 1 297 киян.

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