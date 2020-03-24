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Кличко просит МВД контролировать меры карантина: В Киев импортируют инфекцию

Вторник, 24 марта 2020, 12:20
Кличко просит МВД контролировать меры карантина: В Киев импортируют инфекцию

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что столица остается "один на один" с инфекцией коронавируса после эвакуации граждан Украины из-за границы, поэтому мэр просит МВД усилить контроль за соблюдением ограничительных мер во время карантина.

Источник: брифинг мэра столицы 24 марта

Прямая речь: "В последние дни в столицу спецрейсом из-за рубежа прибывают десятки тысяч украинцев. Преимущественно в аэропорт "Борисполь". Меньшая часть - на железнодорожный вокзал столицы.

Решение о возвращении украинских граждан принимало Министерство иностранных дел, а с проблемой потенциально инфицированных людей на улицах и угрозой быстрого распространения инфекции, столица остается один на один.

Нужно жестко информировать людей на границе, что все, кто прилетел, должны 2 недели находиться дома на самоизоляции. И должны понимать, какую будут нести ответственность за нарушение такого обязательства, потому что сегодня происходит бесконтрольное импортирования инфекции в столицу.

Обращаюсь к МВД – усилить контроль за соблюдением киевлянами ограничительных мер".

Детали: По словам Кличко, все профильные госорганы должны присоединиться к контролю за состоянием здоровья людей, прибывающих в Украину из-за границы.

В частности, по его мнению, должны контролировать то, в каких санитарно-эпидемиологических нормах принимают пассажиров в аэропорту: "Там уже толпы и очереди".

Мэр считает, что предприятия и учреждения плохо организовали возможность дистанционной работы для своих сотрудников, так как Киев получает тысячи заявок от госучреждений на проезд их сотрудников.

Прямая речь о передвижении в Киеве: "Мы ограничили пользование общественным транспортом, ввели спецбилеты и получаем тысячные заявки от государственных учреждений на проезд их сотрудников! Куда они будут ехать, если могут и должны работать дистанционно?".

По его словам, если ситуация с распространением коронавируса начнет ухудшаться, столичная власть может ввести жесткие меры: "Максимально ограничивать передвижения по городу. Закрывать въезды и выезды из столицы. Крайне ограничивать передвижение людей по городу".

Однако всего этого можно избежать, если киевляне будут выполнять правила ограничений во время карантина.

Мэр сообщил, что сейчас в Киеве 28 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. При этом подавляющее большинство заболевших киевлян привезли инфекцию из поездок за границу.

Сейчас в столице протестировано на коронавирус уже 1297 киевлян.

Знать больше: Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Инфографика и статистика

Напомним:

  • По состоянию на утро 24 марта от коронавируса во всем мире вылечились 101 344 человека, умерли 16 572 человека. С момента распространения болезни зарегистрировали 381 293 случая инфицирования. В Украине обнаружили 84 случая заболевания COVID-19, 3 человека погибли, 1 - вылечился.
  • С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт должны пускать только по 10 человек, и только тех, кто будет в медицинской маске.
  • С 23 марта столица остановила почти весь общественный транспорт. До конца карантина в Киеве вход в транспорт, который будет курсировать по городу, будет осуществлять по спецпропускам для отдельных категорий людей.
  • Вход в магазины также будет осуществляться с ограничениями: 1 человек на 10 кв.м помещения.

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Виталий КличкоCovid-2019коронавирусКиевкарантин
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