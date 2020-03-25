Хворий на Луганщині міг заразитися коронавірусом від нардепа

Перша людина, у якої виявили коронавірус у Луганській області, контактувала із народним депутатом, у якого раніше виявили вірус.

Джерело: брифінг глави Луганської ОДА Сергія Гайдая 25 березня

Пряма мова: "Людина контактувала з народним депутатом, який раніше був визнаний як носій коронавірусу".

Деталі: За словами Гайдая, людина знаходиться в ізольованому боксі інфекційного відділення в Рубіжному.

Наразі пік хвороби в інфікованого вже минув. Глава ОДА повідомив, що лікарі говорять про позитивну динаміку, а температура тіла хворого стабілізувалась і уже "не 38-39, вже 37 з копійками".

Він також зазначив, що всі контакти хворого наразі відслідковуються.

Глава ОДА зазначив, що в області є 6 підозр на захворювання. Він також розповів, що опорні лікарні області почали отримувати на свої рахунки грошову допомогу від меценатів - перераховано вже 1,96 млн гривень.

Що було раніше: Наразі УП відомо про 4 випадки захворювання на COVID-19 серед народних депутатів: члена депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова, члена фракції "Опозиційна платформа – За життя" Олександра Лукашева, представника фракції "Слуга народу" Руслана Горбенка, позафракційного Сергія Рудика.

У депутата групи "Довіра" Сергія Вельможного коронавірусу не виявили, але його син захворів.

Лукашев, Шахов і Вельможний обиралися до ВР в округах Луганської області.

Знати більше: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика

Передісторія: