Хворий на Луганщині міг заразитися коронавірусом від нардепа

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Середа, 25 березня 2020, 17:53

Перша людина, у якої виявили коронавірус у Луганській області, контактувала із народним депутатом, у якого раніше виявили вірус.

Джерело: брифінг глави Луганської ОДА Сергія Гайдая 25 березня

Пряма мова: "Людина контактувала з народним депутатом, який раніше був визнаний як носій коронавірусу".

Деталі: За словами Гайдая, людина знаходиться в ізольованому боксі інфекційного відділення в Рубіжному.

Наразі пік хвороби в інфікованого вже минув. Глава ОДА повідомив, що лікарі говорять про позитивну динаміку, а температура тіла хворого стабілізувалась і уже "не 38-39, вже 37 з копійками".

Він також зазначив, що всі контакти хворого наразі відслідковуються.

Глава ОДА зазначив, що в області є 6 підозр на захворювання. Він також розповів, що опорні лікарні області почали отримувати на свої рахунки грошову допомогу від меценатів - перераховано вже 1,96 млн гривень.

Що було раніше: Наразі УП відомо про 4 випадки захворювання на COVID-19 серед народних депутатів: члена депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова, члена фракції "Опозиційна платформа – За життя" Олександра Лукашева, представника фракції "Слуга народу" Руслана Горбенка, позафракційного Сергія Рудика.

У депутата групи "Довіра" Сергія Вельможного коронавірусу не виявили, але його син захворів.

Лукашев, Шахов і Вельможний обиралися до ВР в округах Луганської області.

Знати більше: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика

Передісторія: 

  • Станом на ранок 25 березня від коронавірусу у всьому світі вилікувались 109 145 осіб, померли 18 947 людей. З часу поширення хвороби зареєстрували 424 048 випадків інфікування. 
  • В Україні виявили 113 випадків захворювання COVID-19, 4 людини померли, 1 – вилікувалась. Більшість інфікованих в Україні – ті, хто нещодавно повернувся з-за кордону або ж контактні з ними особи.
  • 25 березня Кабінет міністрів продовжив карантин у країні до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації по всій Україні.
  • Через коронавірус міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.

Альона Мазуренко, УП
Теми: коронавірус Covid-2019 Луганська область карантин


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