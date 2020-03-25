Первый человек, у которого обнаружили коронавирус в Луганской области, контактировала с народным депутатом, у которого ранее обнаружили вирус.

Источник: брифинг главы Луганской ОГА Сергея Гайдая 25 марта

Прямая речь: "Человек контактировал с народным депутатом, который ранее был признан больным коронавирусом".

Детали: По словам Гайдая, человек находится в изолированном боксе инфекционного отделения в Рубежном.

Сейчас пик болезни у инфицированного уже прошел. Глава ОГА сообщил, что врачи говорят о положительной динамике, а температура тела больного стабилизировалось.

Он также отметил, что все контакты больного пока отслеживаются.

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