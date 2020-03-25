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Больной на Луганщине мог заразится коронавирусом от нардепа

Среда, 25 марта 2020, 16:53
Больной на Луганщине мог заразится коронавирусом от нардепа

Первый человек, у которого обнаружили коронавирус в Луганской области, контактировала с народным депутатом, у которого ранее обнаружили вирус.

Источник: брифинг главы Луганской ОГА Сергея Гайдая 25 марта

Прямая речь: "Человек контактировал с народным депутатом, который ранее был признан как носитель коронавируса".

Детали: По словам Гайдая, человек находится в изолированном боксе инфекционного отделения в Рубежном.

Сейчас пик болезни у инфицированного уже прошел. Глава ОГА сообщил, что врачи говорят о положительной динамике, а температура тела больного стабилизировалась и уже "не 38-39, уже 37 с копейками". Он лечится на самоизоляции. По словам Гайдая, примерно неделю.

Он также отметил, что все контакты больного пока отслеживаются.

В Гайдая спросили, не является ли первым больным в области нардеп 8-го созыва Александр Романовский, но глава ОГА отказался это комментировать.

Глава ОГА отметил, что в области есть 6 подозрений на заболевание. Он также рассказал, что опорные больницы области начали получать на свои счета денежную помощь от меценатов - перечислено уже 1,96 млн гривен.

Что было раньше: Сейчас УП известно о 4 случаях заболевания COVID-19 среди народных депутатов: члена депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова, члена фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александра Лукашева, представителя фракции "Слуга народа" Руслана Горбенко, внефракционного Сергея Рудика.

У депутата группы "Доверие" Сергея Вельможного коронавируса не обнаружили, но его сын заболел.

Лукашев, Шахов и Вельможный избирались в Раду в округах Луганской области.

Знать больше: В регионах чрезвычайная ситуация. Что это и как повлияет на жизнь

 Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Инфографика и статистика

Напомним:

  • По состоянию на утро 25 марта от коронавируса во всем мире вылечились 109 145 человек, умерли 18 947 человек. С момента распространения болезни зарегистрировали 424 048 случаев инфицирования. 
  • В Украине обнаружили 113 случаев заболевания COVID-19, 4 человека погибли, 1 - вылечился. Большинство инфицированных в Украине - те, кто недавно вернулся из-за границы или контактные с ними лица.
  • 25 марта Кабинет министров продлил карантин в стране до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине.
  • Из-за коронавируса города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019Луганская областькарантин
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