Человек на Луганщине мог заразится коронавирусом от нардепа

1377 просмотров
Среда, 25 марта 2020, 17:53

Первый человек, у которого обнаружили коронавирус в Луганской области, контактировала с народным депутатом, у которого ранее обнаружили вирус.

Источник: брифинг главы Луганской ОГА Сергея Гайдая 25 марта

Прямая речь: "Человек контактировал с народным депутатом, который ранее был признан больным коронавирусом".

Детали: По словам Гайдая, человек находится в изолированном боксе инфекционного отделения в Рубежном.

Сейчас пик болезни у инфицированного уже прошел. Глава ОГА сообщил, что врачи говорят о положительной динамике, а температура тела больного стабилизировалось.

Он также отметил, что все контакты больного пока отслеживаются.

Дополняется...

Знать больше: В регионах чрезвычайная ситуация. Что это и как повлияет на жизнь

 Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Инфографика и статистика

Напомним:

  • По состоянию на утро 25 марта от коронавируса во всем мире вылечились 109 145 человек, умерли 18 947 человек. С момента распространения болезни зарегистрировали 424 048 случаев инфицирования. 
  • В Украине обнаружили 113 случаев заболевания COVID-19, 4 человека погибли, 1 - вылечился. Большинство инфицированных в Украине - те, кто недавно вернулся из-за границы или контактные с ними лица.
  • 25 марта Кабинет министров продлил карантин в стране до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине.
  • Из-за коронавируса города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.

Алена Мазуренко, УП


powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Количество больных COVID-19 в Киеве выросло до 34 - Кличко
Шмыгаль просит закрыть границы: Те, кто возвращается, источник попадания коронавируса в Украину
Экс-министру иностранных дел Кожаре вручили подозрение в убийстве
КАБМИН ПРОДЛИЛ КАРАНТИН ДО 24 АПРЕЛЯ И ВВЕЛ ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ СИТУАЦИЮ
Все новости
Фото

Фотограф придумал, как снимать людей в условиях карантина, и избегать контактов

Фото

6 фото из космоса, которые показывают влияние коронавируса

Поиск по сайту
Архив
Весь архів