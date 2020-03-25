Первый человек, у которого обнаружили коронавирус в Луганской области, контактировала с народным депутатом, у которого ранее обнаружили вирус.

Источник: брифинг главы Луганской ОГА Сергея Гайдая 25 марта

Прямая речь: "Человек контактировал с народным депутатом, который ранее был признан как носитель коронавируса".

Детали: По словам Гайдая, человек находится в изолированном боксе инфекционного отделения в Рубежном.

Сейчас пик болезни у инфицированного уже прошел. Глава ОГА сообщил, что врачи говорят о положительной динамике, а температура тела больного стабилизировалась и уже "не 38-39, уже 37 с копейками". Он лечится на самоизоляции. По словам Гайдая, примерно неделю.

Он также отметил, что все контакты больного пока отслеживаются.

В Гайдая спросили, не является ли первым больным в области нардеп 8-го созыва Александр Романовский, но глава ОГА отказался это комментировать.

Глава ОГА отметил, что в области есть 6 подозрений на заболевание. Он также рассказал, что опорные больницы области начали получать на свои счета денежную помощь от меценатов - перечислено уже 1,96 млн гривен.

Что было раньше: Сейчас УП известно о 4 случаях заболевания COVID-19 среди народных депутатов: члена депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова, члена фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александра Лукашева, представителя фракции "Слуга народа" Руслана Горбенко, внефракционного Сергея Рудика.

У депутата группы "Доверие" Сергея Вельможного коронавируса не обнаружили, но его сын заболел.

Лукашев, Шахов и Вельможный избирались в Раду в округах Луганской области.

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Напомним: