Человек на Луганщине мог заразится коронавирусом от нардепа
Первый человек, у которого обнаружили коронавирус в Луганской области, контактировала с народным депутатом, у которого ранее обнаружили вирус.
Источник: брифинг главы Луганской ОГА Сергея Гайдая 25 марта
Прямая речь: "Человек контактировал с народным депутатом, который ранее был признан больным коронавирусом".
Детали: По словам Гайдая, человек находится в изолированном боксе инфекционного отделения в Рубежном.
Сейчас пик болезни у инфицированного уже прошел. Глава ОГА сообщил, что врачи говорят о положительной динамике, а температура тела больного стабилизировалось.
Он также отметил, что все контакты больного пока отслеживаются.
Дополняется...
Знать больше: В регионах чрезвычайная ситуация. Что это и как повлияет на жизнь
Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Инфографика и статистика
Напомним:
- По состоянию на утро 25 марта от коронавируса во всем мире вылечились 109 145 человек, умерли 18 947 человек. С момента распространения болезни зарегистрировали 424 048 случаев инфицирования.
- В Украине обнаружили 113 случаев заболевания COVID-19, 4 человека погибли, 1 - вылечился. Большинство инфицированных в Украине - те, кто недавно вернулся из-за границы или контактные с ними лица.
- 25 марта Кабинет министров продлил карантин в стране до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине.
- Из-за коронавируса города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.