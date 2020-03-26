ВАКС безпідставно засекретив рішення, яким відмовився стягувати заставу з Альперіна
ВАКС безпідставно засекретив прийняте на відкритому засіданні рішення, яким відмовився стягувати заставу з "короля контрабанди" Вадима Альперіна, який порушив умови звільнення з-під варти під заставу.
Джерело: ЦПК
Деталі: Суддя у справі Альперіна Сергій Мойсак після зачитування короткої ухвали сказав, що повний текст рішення буде опублікований 23 березня. У ньому мало бути обгрунтування, чому за наявності численних доказів суд вирішив не стягувати заставу з Альперіна.
Документ з цією ухвалою з’явився 25 березня, але виявилось, що він засекречений нібито на підставі частини 1, пункту 4 закону "Про доступ до судових рішень".
При цьому відповідно до закону, на який посилається ВАКС, розголошуватися не може "інформація, для забезпечення захисту якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дій відбувалися у закритому судовому засіданні".
ЦПК наголошує, засідання було відкритим. Воно закривалося тимчасово для озвучування особистих даних. За законом, в судових рішеннях завжди зашифровують особисті дані (адреси, імени, серії і номерів паспортів).
Що було раніше: 29 листопада Вищий аникорупційний суд призначив Альперіну запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 70 млн грн застави.
2 грудня після внесення застави на Альперіна вдягнули "електронний браслет" і він вийшов із СІЗО.
26 січня адвокат Альперіна Андрій Федур заявив, що з його підзахисного зняли "електронний браслет", оскільки закінчився термін дії ухвали слідчого судді.
Але обрання Альперіну запобіжного заходу передбачало обов'язок носити "електронний браслет" протягом 2 місяців з моменту внесення застави, тобто до 2 лютого.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура ініціювала розслідування щодо працівників поліції, які зняли "електронний браслет" з Альперіна та стягнення з нього 70 мільйонів гривень застави за порушення покладених на нього обов'язків.
24 січня суд продовжив запобіжний захід Альперіну до 23 березня.
Знати більше: "Хабар на мільйон. Чому заарештували одеського "короля контрабанди" Альперіна"
Передісторія:
- 26 листопада детективи НАБУ затримали 10 осіб за підозрою в скоєнні злочинів, пов'язаних з порушенням митного законодавства.
- 27 листопада НАБУ затримало Вадима Альперіна, коли він з адвокатом прийшов до слідчих. За даними слідства, він – очільник злочинної організації, яка шляхом махінацій незаконно завозила товари в Україну. Схема завдала інтересам держави понад 77,7 млн грн збитків.
- 28 листопада Альперіну оголосили підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України ("зловживання владою або службовим становищем").
- Тоді, в листопаді 2019 року, президент України Володимир Зеленський назвав Альперіна "одним із хрещених батьків контрабанди" і пообіцяв "цінний подарунок" тим, хто допоможе його спіймати.