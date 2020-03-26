ВАКС безосновательно засекретил решение, которым отказался взимать залог с Альперина

ВАКС безосновательно засекретил принятое на открытом заседании решение, которым отказался взимать залог с "короля контрабанды" Вадима Альперина, который нарушил условия освобождения из-под стражи под залог.

Источник: ЦПК

Детали: Судья по делу Альперина Сергей Мойсак после зачитывания короткого постановления сказал, что полный текст решения будет опубликован 23 марта. В нем должно было быть обоснование, почему при наличии многочисленных доказательств суд решил не взимать залог с Альперина.

Документ с этим определением появился 25 марта, но оказалось, что он засекречен якобы на основании части 1, пункта 4 Закона "О доступе к судебным решениям".

При этом в соответствии с законом, на который ссылается ВАКС, разглашаться не может "информация для обеспечения защиты которой рассмотрение дела или совершения отдельных процессуальных действий происходили в закрытом судебном заседании".

ЦПК подчеркивает, заседание было открытым. Оно закрывалось временно для озвучивания личных данных. По закону, в судебных решениях всегда зашифровывают личные данные (адреса, имена, серии и номера паспортов).

Что было раньше: 29 ноября Высший аникорупцийний суд назначил Альперину меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 70 млн грн залога.

2 декабря после внесения залога на Альперина надели "электронный браслет" и он вышел из СИЗО.

26 января адвокат Альперина Андрей Федур заявил, что его подзащитного сняли "электронный браслет", поскольку истек срок действия постановления следственного судьи.

Но избрание Альперину меры пресечения предусматривало обязанность носить "электронный браслет" в течение 2 месяцев с момента внесения залога, то есть до 2 февраля.

Специализированная антикоррупционная прокуратура инициировала расследование в отношении сотрудников полиции, которые сняли "электронный браслет" с Альперина и взыскание с него 70 млн гривен залога за нарушение возложенных на него обязанностей.

24 января суд продлил меру пресечения Альперину до 23 марта.

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