Дружина Кожари взяла вбивство в їхньому будинку на себе, каже про "випадковість" – захист

Захист ексміністра закордонних справ Леоніда Кожари, підозрюваного у вбивстві підприємця Сергія Старицького, каже, що його дружина зізналась у злочині, який стався випадково.

Джерело: виступ захисників Кожари в Шевченківському райсуді Києва

Деталі: Адвокати кажуть, що 25 березня дружина Кожари, Марина Козерод, подала заяву про зізнання у вчиненні кримінального правопорушення, який є казусом, тобто не залежало від її волі.

Водночас, представник прокуратури повідомив, що правоохоронці ще не отримували цю заяву.

Адвокат зачитав частину заяви. У ній йдеться, що Кожара та Старицький в день загибелі останнього відпочивали разом, вживали спиртні напої. Це відбувалось у будинку Кожари та Козерод. "Атмосфера була невимушеною", підстав для конфлікту нібито не було.

Ввечері, між 21 та 22 годиною, Старицький нібито був у стані сп'яніння, і в його правій руці Козерод "побачила пістолет". Кожара на той момент нібит перебував на другому поверсі будинку.

Адвокати не дочитали заяву до кінця, але сказали, що далі Козерод "намагалась відібрати пістолет" у потерпілого.

Також захист каже, що раніше Козерод подавала заяви, в яких просила провести слідчі дії за її участі та говорила, що "може повідомити механізм утворення поранення" вбитого Сергія Старицького.

Водночас, прокурор і представник потерпілих звернули увагу, що це формулювання каже не про визнання жінкою своєї провини, а лише про те, що вона була свідком.

Доповнено: Пізніше під час засідання прокурор сказав, що експертиза не виявила на руках Козерог слідів продуктів пострілів. Її причетність під час слідства перевірялась, але не була підтверджена.

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