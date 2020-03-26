Дружина Кожари взяла вбивство в їхньому будинку на себе, каже про "випадковість" – захист
Захист ексміністра закордонних справ Леоніда Кожари, підозрюваного у вбивстві підприємця Сергія Старицького, каже, що його дружина зізналась у злочині, який стався випадково.
Джерело: виступ захисників Кожари в Шевченківському райсуді Києва
Деталі: Адвокати кажуть, що 25 березня дружина Кожари, Марина Козерод, подала заяву про зізнання у вчиненні кримінального правопорушення, який є казусом, тобто не залежало від її волі.
Водночас, представник прокуратури повідомив, що правоохоронці ще не отримували цю заяву.
Адвокат зачитав частину заяви. У ній йдеться, що Кожара та Старицький в день загибелі останнього відпочивали разом, вживали спиртні напої. Це відбувалось у будинку Кожари та Козерод. "Атмосфера була невимушеною", підстав для конфлікту нібито не було.
Ввечері, між 21 та 22 годиною, Старицький нібито був у стані сп'яніння, і в його правій руці Козерод "побачила пістолет". Кожара на той момент нібит перебував на другому поверсі будинку.
Адвокати не дочитали заяву до кінця, але сказали, що далі Козерод "намагалась відібрати пістолет" у потерпілого.
Також захист каже, що раніше Козерод подавала заяви, в яких просила провести слідчі дії за її участі та говорила, що "може повідомити механізм утворення поранення" вбитого Сергія Старицького.
Водночас, прокурор і представник потерпілих звернули увагу, що це формулювання каже не про визнання жінкою своєї провини, а лише про те, що вона була свідком.
Доповнено: Пізніше під час засідання прокурор сказав, що експертиза не виявила на руках Козерог слідів продуктів пострілів. Її причетність під час слідства перевірялась, але не була підтверджена.
Передісторія:
- У ніч на 22 лютого у будинку ексміністра закордонних справ Леоніда Кожари загинув підприємець Сергій Старицький. Попередня версія поліції була – самогубство, постріл було здійснено із пістолета Jericho 941, що зареєстрований на ексочільника МЗС.
- Для встановлення всіх обставин події було призначено низку експертиз: судово-медичну, комплексну молекулярно-генетичну, дактилоскопичну, балістичну та хімічну.
- За погодженням із прокуратурою кримінальне провадження перекваліфікували із самогубства на умисне вбивство – ч.1 ст.115 КК України.
- 2 березня стало відомо, що слідчий експеримент у будинку ексміністра закордонних справ Леоніда Кожари за фактом убивства підприємця Сергія Старицького зірвався. Захисники Кожари повідомили, що останнього зранку 2 березня госпіталізували через гіпертонічний криз.
- 3 березня у поліції повідомили, що слідчий експеримент у будинку Кожари проведуть тоді, коли всі учасники кримінального провадження будуть до цього готові, а 4 березня таки провели його, хоч і з опором.
- 25 березня Кожарі вручили підозру у вбивстві Старицького.