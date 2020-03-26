Дружина Кожари взяла вбивство в їхньому будинку на себе, каже про "випадковість" – захист

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Четвер, 26 березня 2020, 16:54

Захист ексміністра закордонних справ Леоніда Кожари, підозрюваного у вбивстві, каже, що його дружина зізналась у злочині, який стався випадково.

Джерело: виступ захисників Кожари в Шевченківському райсуді Києва 

Деталі: Адвокати кажуть, що 25 березня дружина Кожари, Марина Козерод, подала заяву про зізнання у вчиненні кримінального правопорушення, який є казусом, тобто не залежало від її волі.

Водночас, представник прокуратури повідомив, що правоохоронці ще не отримували цю заяву.

Також захист каже, що раніше Козерод подавала заяви, в яких просила провести слідчі дії за її участі та говорила, що "може повідомити механізм утворення поранення" вбитого Сергія Старицького.

Водночас, прокурор і представник потерпілих звернули увагу, що це формулювання каже не про визнання жінкою своєї провини, а лише про те, що вона була свідком.

Доповнюється… 

Теми: вбивство суд


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