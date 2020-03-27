На повернення додому чекає майже 15 тисяч українців – МЗС

Станом на вечір 26 березня 14 586 громадян України звернулися до дипломатичних установ по допомогу у поверненні з-за кордону додому.

Джерело: відповідь МЗС на запит "Української правди"

Дослівно: "Інформація сформована станом на 20.00 26.03.2020 на підставі безпосереднього звернення громадян України до зовнішньо дипломатичних установ України по допомогу у поверненні на Батьківщину звернулося 14586".

Деталі: У відомстві повідомили, що наразі, за сприяння МЗС, в Україну повернули 94 356 громадян.

Водночас, у міністерстві зазначили, що цифри постійно змінюються та додали, що докладають усіх зусиль, аби повернути українців на Батьківщину.