На повернення додому чекає майже 15 тисяч українців – МЗС

Станом на вечір 26 березня 14 586 громадян України звернулися до дипломатичних установ по допомогу у поверненні з-за кордону додому.

Джерело: відповідь МЗС на запит "Української правди"

Дослівно: "Інформація сформована станом на 20.00 26.03.2020 на підставі безпосереднього звернення громадян України до зовнішньо дипломатичних установ України по допомогу у поверненні на Батьківщину звернулося 14586".

Деталі: У відомстві повідомили, що наразі, за сприяння МЗС, в Україну повернули 94 356 громадян.

Водночас, у міністерстві зазначили, що цифри постійно змінюються та додали, що докладають усіх зусиль, аби повернути українців на Батьківщину.

Що було раніше: 26 березня президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця дня 27 березня державний кордон буде закрито, про громадян України, які залишаться поза її межами, будуть піклуватися дипломати. Він наголосив, що 2 тижні тому попросив українців за кордоном повернутись в Україну, зараз у зв'язку з поширенням коронавірусу доводиться закривати кордон.

Після заяви президента про закриття кордонів до кінця п'ятниці зріс пасажиропотік через державний кордон, особливо громадян без транспортних засобів. Найбільші черги — на польській ділянці.

Міністерство закордонних справ запевнило, що не залишить напризволяще українців, які "застрягли" в інших країнах, але зараз не рекомендує купувати квитки на літак на дати після 27 березня і зазначає, що кордон України можна перетнути пішки чи на авто.

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