На повернення додому чекає майже 15 тисяч українців – МЗС

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П'ятниця, 27 березня 2020, 12:55

Станом на вечір 26 березня 14 586 громадян України звернулися до дипломатичних установ по допомогу у поверненні з-за кордону додому.

Джерело: відповідь МЗС на запит "Української правди"

Дослівно: "Інформація сформована станом на 20.00 26.03.2020 на підставі безпосереднього звернення громадян України до зовнішньо дипломатичних установ України по допомогу у поверненні на Батьківщину звернулося 14586".

Деталі: У відомстві повідомили, що наразі, за сприяння МЗС, в Україну повернули 94 356 громадян.

Водночас, у міністерстві зазначили, що цифри постійно змінюються та додали, що докладають усіх зусиль, аби повернути українців на Батьківщину.

Альона Мазуренко, УП
Теми: МЗС Covid-2019 кордон Україна коронавірус


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