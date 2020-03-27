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На повернення додому чекає майже 15 тисяч українців – МЗС

П'ятниця, 27 березня 2020, 11:55
На повернення додому чекає майже 15 тисяч українців – МЗС

Станом на вечір 26 березня 14 586 громадян України звернулися до дипломатичних установ по допомогу у поверненні з-за кордону додому.

Джерело: відповідь МЗС на запит "Української правди"

Дослівно: "Інформація сформована станом на 20.00 26.03.2020 на підставі безпосереднього звернення громадян України до зовнішньо дипломатичних установ України по допомогу у поверненні на Батьківщину звернулося 14586".

Деталі: У відомстві повідомили, що наразі, за сприяння МЗС, в Україну повернули 94 356 громадян.

Водночас, у міністерстві зазначили, що цифри постійно змінюються та додали, що докладають усіх зусиль, аби повернути українців на Батьківщину.

Що було раніше: 26 березня президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця дня 27 березня державний кордон буде закрито, про громадян України, які залишаться поза її межами, будуть піклуватися дипломати. Він наголосив, що 2 тижні тому попросив українців за кордоном повернутись в Україну, зараз у зв'язку з поширенням коронавірусу доводиться закривати кордон.

Після заяви президента про закриття кордонів до кінця п'ятниці зріс пасажиропотік через державний кордон, особливо громадян без транспортних засобів. Найбільші черги — на польській ділянці.

Міністерство закордонних справ запевнило, що не залишить напризволяще українців, які "застрягли" в інших країнах, але зараз не рекомендує купувати квитки на літак на дати після 27 березня і зазначає, що кордон України можна перетнути пішки чи на авто.

Знати більше: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі 

Передісторія: 

  • Станом на 27 березня від коронавірусної хвороби померли 24 072 особи, одужали – 122 627. Усього зареєстровано 532 253 випадки зараження Covid-19.
  • За минулу добу в Україні підтвердили 62 нових випадки захворювання на Covid-19, у цілому вже 218 громадян заразилися коронавірусом Sars CoV 2.
  • 25 березня Кабінет міністрів продовжив карантин у країні до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації по всій Україні.
  • Через коронавірус міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 25 березня закликав урядовців розробити пропозиції щодо повного закриття пасажирського руху через кордон, адже люди, які повертаються з-за кордону в Україну, стають джерелом зараження коронавірусом у країні.

Альона Мазуренко, УП
Теми: МЗСCovid-2019кордонУкраїнакоронавірус
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