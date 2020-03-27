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На возвращение домой ждет почти 15 тысяч украинцев – МИД

Пятница, 27 марта 2020, 11:55
На возвращение домой ждет почти 15 тысяч украинцев – МИД

По состоянию на вечер 26 марта 14 586 граждан Украины обратились в дипломатические учреждения за помощью в возвращении из-за границы домой.

Источник: ответ МИД на запрос "Украинской правды"

Дословно: "Информация сформирована по состоянию на 20.00 26.03.2020 на основании непосредственного обращения граждан Украины к внешне дипломатических учреждений Украины за помощью в возвращении на Родину обратилось 14586".

Детали: В ведомстве сообщили, что сейчас, при содействии МИД, в Украину вернули 94 356 граждан.

В то же время, в министерстве отметили, что цифры постоянно меняются и добавили, что прилагают все усилия, чтобы вернуть украинцев на Родину.

Что было раньше: 26 марта президент Владимир Зеленский заявил, что к концу пятницы 27 марта государственная граница буде закрыта, об украинских гражданах, которые останутся вне ее пределов, будут заботится дипломаты. Он отметил, что 2 недели назад попросил украинцев за рубежом вернуться в Украину, сейчас в связи с распространением коронавируса приходится закрывать границу.

После заявления президента о закрытии границ до конца пятницы вырос пассажиропоток через государственную границу, особенно граждан без транспортных средств. Самые большие очереди – на польском участке.

Министерство иностранных дел уверяет, что не оставит на произвол судьбы украинцев, которые "застряли" в других странах, но сейчас не рекомендует покупать билеты на самолет на даты после 27 марта и отмечает, что границу Украины можно пересечь пешком или на авто.

Знать больше: В регионах чрезвычайная ситуация. Что это и как повлияет на жизнь

Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Предыстория: 

  • По состоянию на 27 марта от коронавирусной болезни умерли 24 072 человека, выздоровели – 122 627. Всего зарегистрировано 532 253 случая заражения Covid-19.
  • За прошедшие сутки в Украине подтвердили 62 новых случаев заболевания Covid-19, в целом уже 218 граждан заразились коронавирусом Sars CoV 2.
  • 25 марта Кабинет министров продлил карантин в стране до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине.
  • Из-за коронавируса города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • Через коронавирус города стали закрывать все заведения, кроме маркетов и аптек. Граница для иностранцев закрыто, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль 25 марта призвал чиновников разработать предложения по полному закрытию пассажирского движения через границу, ведь люди, которые возвращаются из-за границы в Украину, становятся источником заражения коронавируса в стране.

Алена Мазуренко, УП
Темы: МИДCovid-2019границаУкраинакоронавирус
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