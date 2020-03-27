На возвращение домой ждет почти 15 тысяч украинцев – МИД

По состоянию на вечер 26 марта 14 586 граждан Украины обратились в дипломатические учреждения за помощью в возвращении из-за границы домой.

Источник: ответ МИД на запрос "Украинской правды"

Дословно: "Информация сформирована по состоянию на 20.00 26.03.2020 на основании непосредственного обращения граждан Украины к внешне дипломатических учреждений Украины за помощью в возвращении на Родину обратилось 14586".

Детали: В ведомстве сообщили, что сейчас, при содействии МИД, в Украину вернули 94 356 граждан.

В то же время, в министерстве отметили, что цифры постоянно меняются и добавили, что прилагают все усилия, чтобы вернуть украинцев на Родину.