Трепак заявив, що перед відставкою вийшов на фінішну пряму в справі Гандзюк

Заступник Генерального прокурора Віктор Трепак запевняє, що слідство вийшло на фінішну пряму у справі про напад на активістку Катерину Гандзюк.

Джерело: Трепак, якого цитує ZN

Пряма мова Трепака: "Мене фактично усунули від всіх ключових справ, якими я займався до сих пір. Причому моє фактичне відсторонення від справи Гандзюк відбулося тоді, коли в ньому ми вийшли на фінішну пряму.

Справа Гандзюк - дуже непроста справа. Ми впритул наблизилися до її повного розкриття і встановленню замовників. Але складається враження, що справжній результат окремих осіб не цікавить".

Що було раніше: Генеральний прокурор Ірина Венедіктова усунула свого заступника Віктора Трепака від усіх справ, розслідуванням яких займається Служба безпеки, в тому числі, про напад на активістку Катерину Гандзюк.

Після цього зам генпрокурора написав заяву на звільнення

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