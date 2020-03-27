Трепак заявил, что вышел на финишную прямую в деле Гандзюк
Заместитель Генерального прокурора Виктор Трепак уверяет, что следствие вышло на финишную прямую в деле о нападении на активистку Екатерину Гандзюк.
Источник: Трепак, которого цитирует ZN
Прямая речь Трепака: "Меня фактически отстранили от всех ключевых дел, которыми я занимался до сих пор. Причем мое фактическое отстранение от дела Гандзюк произошло тогда, когда в нем мы вышли на финишную прямую.
Дело Гандзюк - очень непростое дело. Мы вплотную приблизились к его полному раскрытию и установлению заказчиков. Но создается впечатление, что настоящий результат отдельных лиц не интересует".
Что было раньше: Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила своего заместителя Виктора Трепака от всех дел, расследованием которых занимается Служба безопасности, в том числе, о нападении на активистку Екатерину Гандзюк.
После этого зам генпрокурора написал заявление об увольнении.
Предыстория:
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многих операций.
- 6 июня 2019 года, после того как 5 обвиняемых в исполнении преступления признали свою вину и пошли на сделку со следствием, суд вынес им приговоры.
- 16 марта одного из подозреваемых в организации преступления Алексея Левина экстрадировали в Украину из Болгарии. Суд в Киеве взяв его под стражу.