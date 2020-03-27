Заместитель Генерального прокурора Виктор Трепак уверяет, что следствие вышло на финишную прямую в деле о нападении на активистку Екатерину Гандзюк.

Источник: Трепак, которого цитирует ZN

Прямая речь Трепака: "Меня фактически отстранили от всех ключевых дел, которыми я занимался до сих пор. Причем мое фактическое отстранение от дела Гандзюк произошло тогда, когда в нем мы вышли на финишную прямую.

Дело Гандзюк - очень непростое дело. Мы вплотную приблизились к его полному раскрытию и установлению заказчиков. Но создается впечатление, что настоящий результат отдельных лиц не интересует".

Что было раньше: Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила своего заместителя Виктора Трепака от всех дел, расследованием которых занимается Служба безопасности, в том числе, о нападении на активистку Екатерину Гандзюк.

После этого зам генпрокурора написал заявление об увольнении.

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