Трепак заявил, что вышел на финишную прямую в деле Гандзюк

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Пятница, 27 марта 2020, 18:54

Заместитель Генерального прокурора Виктор Трепак уверяет, что следствие вышло на финишную прямую в деле о нападении на активистку Екатерину Гандзюк.

Источник: Трепак, которого цитирует ZN

Прямая речь Трепака: "Меня фактически отстранили от всех ключевых дел, которыми я занимался до сих пор. Причем мое фактическое отстранение от дела Гандзюк произошло тогда, когда в нем мы вышли на финишную прямую.

Дело Гандзюк - очень непростое дело. Мы вплотную приблизились к его полному раскрытию и установлению заказчиков. Но создается впечатление, что настоящий результат отдельных лиц не интересует".

Что было раньше: Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила своего заместителя Виктора Трепака от всех дел, расследованием которых занимается Служба безопасности, в том числе, о нападении на активистку Екатерину Гандзюк.

После этого зам генпрокурора написал заявление об увольнении. 

Предыстория:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многих операций.
  • 6 июня 2019 года, после того как 5 обвиняемых в исполнении преступления признали свою вину и пошли на сделку со следствием, суд вынес им приговоры.
  • 16 марта одного из подозреваемых в организации преступления Алексея Левина экстрадировали в Украину из Болгарии. Суд в Киеве взяв его под стражу.

Темы: Генпрокуратура Офис генпрокурора нападение на Гандзюк


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