Антикорсуд оприлюднив рішення щодо паспорта Альперіна

У судовому реєстру оприлюднено ухвалу антикорупційного суду щодо "короля контрабанди" Вадима Альперіна.

Джерело: "Судовий репортер" з посиланням на ухвалу від 18 березня

Деталі: Із рішення вбачається, що прокурор переконував суд у порушенні Альперіним обов’язків – а саме нездачі закордонного паспорта. В засіданні прокурор показав анкету клієнта, заповнену Альперіним в банку в листопаді 2019, за два тижні до затримання, де на підтвердження особи подавався такий паспорт.

Водночас сам Альперін стверджував, що паспорт цей загубив восени 2019 за кордоном. У лютому 2020 йому видано довідку, що паспорт скасований. Щодо анкети, то Альперін говорив, що підпис там не його. Суд також критично поставився до цієї анкети як доказу, оскільки на відміну від анкет за інші роки, що також містилися у клопотанні прокурора, ця анкета не мала печатки банку та даних посадової особи, що прийняла анкету. Відсутня інформація про використання цього паспорта у 2019 році. Тому суд взагалі відмовився брати до уваги цю анкету як доказ використання паспорта вже після покладення судом обов’язків.

Інші доводи прокурора стосувалися паспортів, строк дії яких закінчився. Крім того, суд критично поставився до твердження прокурора, що підозрюваний мав повідомити про неможливість скористатися паспортом через його втрату. Обов’язок повідомляти про втрату паспорта або іншого документа не покладався ухвалою слідчого судді. У підсумку суд вирішив, що обов’язок щодо здачі закордонних паспортів підозрюваним Альперіним не порушено.

Що було раніше: 29 листопада Вищий аникорупційний суд призначив Альперіну запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 70 млн грн застави.

2 грудня після внесення застави на Альперіна вдягнули "електронний браслет" і він вийшов із СІЗО.

26 січня адвокат Альперіна Андрій Федур заявив, що з його підзахисного зняли "електронний браслет", оскільки закінчився термін дії ухвали слідчого судді.

Але обрання Альперіну запобіжного заходу передбачало обов'язок носити "електронний браслет" протягом 2 місяців з моменту внесення застави, тобто до 2 лютого.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура ініціювала розслідування щодо працівників поліції, які зняли "електронний браслет" з Альперіна та стягнення з нього 70 мільйонів гривень застави за порушення покладених на нього обов'язків.

24 січня суд продовжив запобіжний захід Альперіну до 23 березня.

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