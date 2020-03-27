Антикорсуд обнародовал решение по паспорту Альперина

В судебном реестре обнародовано решение антикоррупционного суда по поводу "короля контрабанды" Вадима Альперина.

Источник: "Судебный репортер" со ссылкой на постановление от 18 марта

Детали: Прокурор убеждал суд в нарушении Альпериным обязанностей - а именно несдачи заграничного паспорта. В заседании прокурор показал анкету клиента, заполненную Альпериным в банке в ноябре 2019, за две недели до задержания, где для подтверждения личности подавался такой паспорт.

В то же время сам Альперин утверждал, что паспорт этот потерял осенью 2019 за рубежом. В феврале 2020 ему выдана справка, что паспорт отменен. По поводу анкеты, то Альперин говорил, что подпись там не его. Суд также критически отнесся к этой анкете как к доказательству, поскольку в отличие от анкет других годов, которые также содержались в ходатайстве прокурора, в этой анкете не было печати банка и данных должностного лица, принявшего анкету. Отсутствует информация об использовании этого паспорта в 2019 году. Поэтому суд вообще отказался принимать во внимание эту анкету в качестве доказательства использования паспорта уже после возложения судом обязанностей.

Другие доводы прокурора касались паспортов, срок действия которых истек. Кроме того, суд критически отнесся к утверждению прокурора, что подозреваемый должен был сообщить о невозможности воспользоваться паспортом через его утрату. Обязанность сообщать о потере паспорта или иного документа не полагалась постановлением следственного судьи. В итоге суд решил, что обязанность по сдаче загранпаспортов подозреваемым Альпериным не нарушено.

Что было раньше: 29 ноября Высший аникорупцийний суд назначил Альперину меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 70 млн грн залога.

2 декабря после внесения залога на Альперина надели "электронный браслет" и он вышел из СИЗО.

26 января адвокат Альперина Андрей Федур заявил, что его подзащитного сняли "электронный браслет", поскольку истек срок действия постановления следственного судьи.

Но избрание Альперину меры пресечения предусматривало обязанность носить "электронный браслет" в течение 2 месяцев с момента внесения залога, то есть до 2 февраля.

Специализированная антикоррупционная прокуратура инициировала расследование в отношении сотрудников полиции, которые сняли "электронный браслет" с Альперина и взыскание с него 70 млн гривен залога за нарушение возложенных на него обязанностей.

24 января суд продлил меру пресечения Альперину до 23 марта.

Узнать больше: Взятка на миллион. Почему арестовали одесского "короля контрабанды" Альперина

Предыстория: