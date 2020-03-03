В Україні буде сухо і тепло, але з "ложечкою дьогтю"

Найближчої доби в Україні очікується суха тепла погода з фактично квітневими градусами.

Джерело: синоптик Наталка Діденко в Facebook

Пряма мова: "4-го березня Україна буде чи не найтеплішою в Європі. Завтра – увага! – в нас очікується +12+18 градусів, а на Півдні та місцями в Центрі може бути й до +20 градусів".



Деталі: За словами синоптика, ложкою дьогтю виявиться похолодання на крайньому Заході до +5+10 градусів і лише там же пройдуть дощі, в Карпатах з мокрим снігом.



У Києві завтра тепло і сухо, до +15 градусів, можливо і вище.