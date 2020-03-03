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В Украине будет сухо и тепло, но с "ложечкой дегтя"

Вторник, 3 марта 2020, 11:16
В Украине будет сухо и тепло, но с ложечкой дегтя

В ближайшие сутки в Украине ожидается сухая теплая погода с фактически апрельскими градусами.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "4-го марта Украина будет едва ли не самой теплой в Европе. Завтра – внимание! – у нас ожидается +12 +18 градусов, а на Юге и местами в Центре может быть и до +20 градусов".

Детали: По словам синоптика, ложкой дегтя окажется похолодание на крайнем Западе до +5 +10 градусов и только там же пройдут дожди, в Карпатах с мокрым снегом.

В Киеве завтра тепло и сухо, до +15 градусов, возможно и выше.

Украинская правда
Темы: погода
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