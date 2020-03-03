В Украине будет сухо и тепло, но с "ложечкой дегтя"

В ближайшие сутки в Украине ожидается сухая теплая погода с фактически апрельскими градусами.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "4-го марта Украина будет едва ли не самой теплой в Европе. Завтра – внимание! – у нас ожидается +12 +18 градусов, а на Юге и местами в Центре может быть и до +20 градусов".

Детали: По словам синоптика, ложкой дегтя окажется похолодание на крайнем Западе до +5 +10 градусов и только там же пройдут дожди, в Карпатах с мокрым снегом.

В Киеве завтра тепло и сухо, до +15 градусов, возможно и выше.