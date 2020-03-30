Новини 30 березня: звільнення міністрів, "антиколомойський" закон

Рада звільнила міністрів Уманського та Ємця та у першому читанні підтримала так званий "антиколомойський" закон — актуальні новини 30 березня.

Про звільнення міністрів

Верховна Рада звільнила Ігоря Уманського з посади міністра фінансів і Іллю Ємця з посади міністра охорони здоров’я.

З другої спроби парламент призначив Сергія Марченка новим очільником Мінфіну, а Максима Степанова — очільником МОЗ.

Про "антиколомойський" закон

Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт щодо регулювання банківської діяльності — він унеможливлює повернення Приватбанку олігарху Коломойському.

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