Новости 30 марта: увольнение министров, "антиколомойский" закон

Рада уволила министров Уманского и Емца и в первом чтении поддержала так называемый "антиколомойский" закон — актуальные новости 30 марта.

Об увольнении министров

Верховная Рада уволила Игоря Уманского с должности министра финансов и Илью Емца с должности министра здравоохранения.

Со второй попытки парламент назначил Сергея Марченко новым главой Минфина, а Максима Степанова — главой Минздрава.

Об "антиколомойском" законе

Верховная Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект относительно регулирования банковской деятельности — он делает невозможным возвращение Приавтбанка олигарху Коломойскому.

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