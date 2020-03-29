Слідчі знову просять продовжити строки розслідування у справі Шеремета

Слідчі Нацполіції просять Офіс генпрокурора продовжити строки досудового розслідування у справі вбивства журналіста Павла Шеремета ще на два місяці – до червня 2020 року.

Джерело: прокурор у справі Сергій Зузак, адвокат Яни Дугарь Віталій Коломієць у коментарі Громадському

Деталі: За словами Зузака, для передачі справи до суду зроблено недостатньо, потрібно ще провести низку слідчих дій та експертиз.

"Ще не завершили проведення близько 20 експертиз, також проводяться допити", – сказав прокурор.

Він додав, що усі троє підозрюваних відмовились від проходження поліграфу, а дехто з них – від психологічної та антропологічної експертизи.

Водночас адвокати підозрюваних Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь подали заперечення щодо цього клопотання, наголосивши на відсутності доказів, які б спростовували аргументи захисту.

Пряма мова Коломійця: "Немає жодного доказу, який би спростовував аргументи захисту щодо невідповідності зросту (неспівпадння 10 см), жодного свідка, який би заперечив свідчення понад 10 свідків на користь Дугарь, невідповідності портретної експертизи через наявність, зокрема тату, а проведення експертизи лише за методом візуального зіставлення — робить таку експертизу фейковою, як і експертизу ходи. Немає жодного доказу контактів Дугарь з Антоненком, а з Кузьменко — до 2019 року, слідством не спростовані документи алібі тощо.

Більше, ніж достатньо доказів закрити провадження по Дугарь. Натомість сторона обвинувачення вигадує непотрібні експертизи, щоб мати формальну підставу продовжувати слідство.

Деталі: Відповідь від Офісу генерального прокурора очікують 30 березня. У разі продовження строків, найближчими днями мають відбутися судові засідання щодо продовження підозрюваним термінів запобіжних заходів, які спливають на початку квітня.

Що передувало: У січні слідчі вже просили Офіс генпрокурора продовжити терміни досудового розслідування вбивства Шеремета до червеня 2020 року.

Тодішній генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що мають бути зібрані додаткові докази, оскільки зібраного обсягу доказів не достатньо.

В результаті Офіс генерального прокурора продовжив термін досудового розслідування до квітня 2020 року.

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