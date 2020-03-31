Дело Шеремета: Офис генпрокурора продлил сроки расследования на два месяца

Офис генерального прокурора по просьбе следователей продлил сроки досудебного расследования в дела убийства журналиста Павла Шеремета до июня этого года.

Источник: комментарий прокурора Сергея Зузак для hromadske

Детали: Расследование продлили до 12 июня.

Следователи Национальной полиции просили ОГПУ продлить сроки досудебного следствия по делу для завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

Зузак считает, что передавать дело в суд еще рано. Он также утверждает, что все трое подозреваемых: Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугар отказались от полиграфа. Кроме того, некоторые из них не согласились на психологическую и антропологическую экспертизу.

Что предшествовало: Следователи Нацполиции просили Офис генпрокурора продлить сроки досудебного расследования по делу убийства журналиста Павла Шеремета еще на два месяца – до июня 2020 года.

В то же время адвокаты подозреваемых Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар подали возражения по этому ходатайству, отметив отсутствие доказательств, опровергающих доводы защиты.

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