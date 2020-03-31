Дело Шеремета: Офис генпрокурора продлил сроки расследования на два месяца

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Вторник, 31 марта 2020, 04:03

Офис генерального прокурора по просьбе следователей продлил сроки досудебного расследования в дела убийства журналиста Павла Шеремета до июня этого года.

Источник: комментарий прокурора Сергея Зузак для hromadske

Детали: Расследование продлили до 12 июня.

Следователи Национальной полиции просили ОГПУ продлить сроки досудебного следствия по делу для завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

Зузак считает, что передавать дело в суд еще рано. Он также утверждает, что все трое подозреваемых: Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугар отказались от полиграфа. Кроме того, некоторые из них не согласились на психологическую и антропологическую экспертизу.

Что предшествовало: Следователи Нацполиции просили Офис генпрокурора продлить сроки досудебного расследования по делу убийства журналиста Павла Шеремета еще на два месяца – до июня 2020 года.

В то же время адвокаты подозреваемых Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар подали возражения по этому ходатайству, отметив отсутствие доказательств, опровергающих доводы защиты.

Знать больше: Детальный разбор дела Шеремета. Все доказательства, алиби и открытые вопросы

Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Заявление УП: О расследования МВД дела Павла Шеремета

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), военную медсестру Яну Дугарь.
  • По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко, который также фигурирует как организатор.
  • Суд арестовал Кузьменко и Антоненко. Дугарь отправили сначала под круглосуточный, а затем под ночной домашний арест.
  • Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.

Украинская правда
Темы: Дело Шеремета Генпрокуратура


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