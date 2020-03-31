Убивство в домі Кожар: на одязі дружини ексміністра знайшли сліди пострілу – ЗМІ

Експерти знайшли сліди від пострілу на одязі Марини Козерод, дружини колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожари, якого звинувачують у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького.

Джерело: "Слідство.Інфо" з посиланням на висновки криміналістів, отримані з власних джерел.

Деталі: Після загибелі бізнесмена одяг Леоніда Кожари та його дружини Марини Козерод віддали на експертизи. Досліджувалося, зокрема, чи є на ньому сліди крові загиблого, а також — чи залишилися там сліди від пострілу.

У висновках експертів, які отримали журналісти, ідеться, що на одязі й тілі Кожари їх не знайшли. Прокурори пояснили це тим, що набої, якими ексміністр заряджав свій пістолет, нібито не залишають пороху.

Також таких слідів від пострілу не було й на тілі Козерод. Але на спортивній кофті, у яку вона була одягнена того вечора, експерти таки знайшли їх, а саме — дифеніламін.

Дослівно висновок експертів: "На спортивній кофті та спортивних штанях, які належать Козерод, виявлено дифеніламін, що може свідчити про наявність слідів продуктів пострілу".

Деталі: Журналісти зв’язалися з прокурором у цьому процесі, утім, усно відповідати на їхнє звернення він не захотів. Відтак – "Слідство.Інфо" спрямувало письмовий запит і оприлюднить його після того, як відомство надасть відповідь.

Журналісти зв’язалися із самою Козерод напередодні затримання її чоловіка. Але жінка не захотіла спілкуватися та пояснити, як на її одязі того вечора з’явилися сліди від пострілу.

"Слідство.Інфо" відзначає, що версія Козерод після затримання її чоловіка змінилася. Суд допитував її в закритому режимі, тому публічно її свідчень ніде немає. Журналісти дізналися від джерел, які перебували в залі суду під час допиту жінки, що саме вона сказала.

У змінених свідченнях Козерод вказує, що коли її чоловік був на другому поверсі, Старицький нібито дістав із шухляди пістолет і хотів вийти на вулицю постріляти. Жінка каже, що хотіла його зупинити і тому хапала Старицького за руки. У цей момент нібито й стався постріл. Адвокати подружжя назвали це "казусом".

Як відзначають журналісти, ця версія також викликає чимало питань і сумнівів. Наприклад, звідки у ексміністра Кожари з’явилися синці на обличчі й чому на його розбитих окулярах була знайдена кров бізнесмена. Подружжя стверджує, що Кожара втратив рівновагу над тілом мертвого товариша і впав обличчям на підлогу. Але на обличчі та потилиці Старицького також було виявлено забої.

Прокуратура наполягає, що його смерть намагалися інсценувати як суїцид.

На момент публікації Леонід Кожара перебуває під вартою, збираючи гроші на заставу. Марина Козерод — на волі у статусі свідка, підозру їй не оголошували.

Детальніше про подробиці смерті Старицького, зібрані журналістами - на відео

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