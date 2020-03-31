Убийство в доме Кожар: на одежде жены экс-министра нашли следы выстрела – СМИ

Эксперты нашли следы от выстрела на одежде Марины Козерод, жены бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары, которого обвиняют в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.

Источник: "Слидство.Инфо" со ссылкой на выводы криминалистов, полученные из собственных источников.

Детали: После гибели бизнесмена одежду Леонида Кожары и его жены Марины Козерод отдали на экспертизы. Исследовалось, в частности, есть ли на ней следы крови погибшего, а также - остались ли там следы от выстрела.

В заключениях экспертов, которые получили журналисты, говорится, что на одежде и теле Кожары их не нашли. Прокуроры объяснили это тем, что патроны, которыми экс-министр заряжал свой пистолет, якобы не оставляют пыли.

Также таких следов от выстрела не было и на теле Козерод. Но на спортивной кофте, в которую она была одета в тот вечер, эксперты таки нашли их, а именно - дифениламин.

Дословно заключение экспертов: "На спортивной кофте и спортивных штанах, принадлежащих Козерод, обнаружен дифениламин, что может свидетельствовать о наличии следов продуктов выстрела".

Детали: Журналисты связались с прокурором в этом процессе, впрочем, устно отвечать на их обращения он не захотел. Затем - "Слидство.Инфо" направило письменный запрос и обнародует его после того, как ведомство даст ответ.

Журналисты связались с самой Козерод накануне задержания ее мужа. Но женщина не захотела общаться и объяснить, как на ее одежде в тот вечер появились следы от выстрела.

"Слидство.Инфо" отмечает, что версия Козерод после задержания ее мужа изменилась. Суд допрашивал ее в закрытом режиме, поэтому публично ее показаний нигде нет. Журналисты узнали от источников, находящихся в зале суда во время допроса женщины, о чем именно она сказала.

В изменившихся показаниях Козерод указывает, что когда ее муж был на втором этаже, Старицкий якобы достал из ящика пистолет и хотел выйти на улицу пострелять. Женщина говорит, что хотела его остановить и поэтому хватала Старицкого за руки. В этот момент якобы и произошел выстрел. Адвокаты супругов назвали это "казусом".

Как отмечают журналисты, эта версия также вызывает немало вопросов и сомнений. Например, откуда у экс-министра Кожары появились синяки на лице и почему на его разбитых очках была найдена кровь бизнесмена. Супруги утверждают, что Кожара потерял равновесие над телом мертвого товарища и упал лицом на пол. Но на лице и затылке Старицкого также были обнаружены ушибы.

Прокуратура настаивает, что его смерть пытались инсценировать как суицид.

На момент публикации Леонид Кожара находится под стражей, собирая деньги на залог. Марина Козерод - на свободе в статусе свидетеля, подозрение ей не объявляли.

Детальнее о подробностях смерти Старицкого, собранных журналистами - на видео