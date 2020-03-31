Єрмак про купівлю Mercedes перед карантином: Так співпало

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявляє, що давно планував змінити автомобіль, тому продав старий, купив новий, і так вийшло, що це співпало з карантином.

Джерело: Єрмак на онлайн-брифінгу 31 березня

Пряма мова: "Я давно планував змінити автомобіль, але на сьогодні я живу в такому темпі, що в мене немає часу на якісь такі речі, ні на родину, ні на себе. Тому дійсно я продав старий автомобіль, купив новий автомобіль, і це співпало з цими подіями в нашій країні.

Все, що стосується фінансів, за скільки, де – це все відображено в моїй декларації. Вона відкрита, можна перевірити".

Деталі: Єрмак також додав, що він відмовився від службових автомобілів і від державної охорони.

За його словами, він перший керівник Офісу президента, який не має державної охорони, бо вона йому "не потрібна".

Єрмак заявив, що він "чесна людина, яка готова чесно дивитися в очі будь-якому громадянину нашої країни".

Що було раніше: Глава Офісу президента Андрій Єрмак 11 березня придбав автомобіль Mercedes-Benz за 2,97 мільйона гривень.

Знати більше: "Who is Мr. Єрмак? Юрист. Бізнесмен. Продюсер. Віцепрезидент?"

Передісторія: