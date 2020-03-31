Ермак о покупке Mercedes перед карантином: Так совпало

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявляет, что давно планировал сменить автомобиль, поэтому продал старый, купил новый, и так получилось, что это совпало с карантином.

Источник: Ермак на онлайн-брифинге 31 марта

Прямая речь: "Я давно планировал сменить автомобиль, но сегодня я живу в таком темпе, что у меня нет времени на какие-то такие вещи, ни на семью, ни на себя. Поэтому действительно я продал старый автомобиль, купил новый автомобиль, и это совпало с этими событиями в нашей стране.

Все, что касается финансов, за сколько, где – это все отражено в моей декларации. Она открыта, можно проверить".

Детали: Ермак также добавил, что он отказался от служебных автомобилей и от государственной охраны.

По его словам, он первый руководитель Офиса президента, который не имеет государственной охраны, потому что она ему "не нужна".

Ермак заявил, что он "честный человек, который готов честно смотреть в глаза любому гражданину нашей страны".

Что было раньше: Глава Офиса президента Андрей Ермак 11 марта приобрел автомобиль Mercedes-Benz за 2,97 миллиона гривен.

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