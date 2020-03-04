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Коронавірус: у Хорватії скасували оздоровлення українських ветеранів

Середа, 4 березня 2020, 22:48
Коронавірус: у Хорватії скасували оздоровлення українських ветеранів

У Хорватії через коронавірус скасували приїзд на оздоровлення 35 українських ветеранів, які захищали Україну на Донбасі.

Джерело: посол України в Хорватії Василь Кирилич у Twitter

Пряма мова Кирилича: "Коронавірус перешкодив оздоровленню групи захисників України в Хорватії – приїзд 35 ветеранів скасовано, але можливість не втрачено. Хорватські друзі України залишили в активі таку нагоду".

Деталі: Поїздка була запланована на 7 березня.

Передісторія: 

  • Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань зареєстрували спалах пневмонії. Пізніше з'ясували, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуаціюу зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
  • 3 березня у Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом.Інфікований – житель Чернівців, який разом з дружиною повернувся з Італії через пункт пропуску "Порубне" в Чернівецькій області.
  • Також є 4 українці, які хворіють від коронавірусу за межами України. Троє з них лікуються у Японії і одна українка - в Італії.

Українська правда

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Теми: коронавірусХорватія
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