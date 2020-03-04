Коронавірус: у Хорватії скасували оздоровлення українських ветеранів

У Хорватії через коронавірус скасували приїзд на оздоровлення 35 українських ветеранів, які захищали Україну на Донбасі.

Джерело: посол України в Хорватії Василь Кирилич у Twitter

Пряма мова Кирилича: "Коронавірус перешкодив оздоровленню групи захисників України в Хорватії – приїзд 35 ветеранів скасовано, але можливість не втрачено. Хорватські друзі України залишили в активі таку нагоду".

Деталі: Поїздка була запланована на 7 березня.

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