Коронавірус: у Хорватії скасували оздоровлення українських ветеранів
Середа, 4 березня 2020, 22:48
У Хорватії через коронавірус скасували приїзд на оздоровлення 35 українських ветеранів, які захищали Україну на Донбасі.
Джерело: посол України в Хорватії Василь Кирилич у Twitter
Пряма мова Кирилича: "Коронавірус перешкодив оздоровленню групи захисників України в Хорватії – приїзд 35 ветеранів скасовано, але можливість не втрачено. Хорватські друзі України залишили в активі таку нагоду".
Деталі: Поїздка була запланована на 7 березня.
Передісторія:
- Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань зареєстрували спалах пневмонії. Пізніше з'ясували, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
- 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуаціюу зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
- 3 березня у Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом.Інфікований – житель Чернівців, який разом з дружиною повернувся з Італії через пункт пропуску "Порубне" в Чернівецькій області.
- Також є 4 українці, які хворіють від коронавірусу за межами України. Троє з них лікуються у Японії і одна українка - в Італії.
Українська правда