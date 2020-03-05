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В Україну насувається справжнє весняне тепло

Четвер, 5 березня 2020, 07:46
В Україну насувається справжнє весняне тепло

У п’ятницю, 6 березня, майже по всій території України без опадів, а температура повітря прогріється вдень майже до 15 градусів тепла.

Джерело: Укргідрометцентр, "Укрінформ"

Дослівно: "6 березня в Україні без опадів. Вітер південний та південно-східний, 5-10 м/с. Температура у західних областях вночі 6 березня від 2° тепла до 1° морозу, вдень 7-14°, у східних та Дніпропетровській областях до 15°.

 

У Києві і столичному регіоні 6 березня невеликий дощ. Вітер південний та південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла; вдень 11-13°.

Українська правда

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Теми: погодаУкраїна
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