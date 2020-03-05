В Україну насувається справжнє весняне тепло

3213 переглядів
Четвер, 5 березня 2020, 08:46

У п’ятницю, 6 березня, майже по всій території України без опадів, а температура повітря прогріється вдень майже до 15 градусів тепла.

Джерело: Укргідрометцентр, "Укрінформ"

Дослівно: "6 березня в Україні без опадів. Вітер південний та південно-східний, 5-10 м/с. Температура у західних областях вночі 6 березня від 2° тепла до 1° морозу, вдень 7-14°, у східних та Дніпропетровській областях до 15°.

 

У Києві і столичному регіоні 6 березня невеликий дощ. Вітер південний та південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла; вдень 11-13°.

Українська правда
Теми: погода Україна


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Весна почала свою серію температурних рекордів у Києві 4 березня 2020, 13:35
Дощ з мокрим снігом і +19°: четвер в Україні буде контрастним 4 березня 2020, 13:19
Киян попередили про густий туман: поради водіям 4 березня 2020, 08:36
Усі новини
Головні новини
В Італії за добу виявили 587 нових хворих COVID-19
Рада призначила ще одне позачергове засідання заради одного питання
Рябошапка назвав безглуздою ідею Венедиктової про скасування амністії майданівцям
Рада обрала новий склад уряду
Усі новини
Фото

13 фото, які доводять, як класно можуть виглядати повні жінки

Фото

Українські полярники виявили в Антарктиді невідоме озеро під льодовиком

дослідження

Вчені виявили зв'язок між курінням марихуани та одним із видів раку