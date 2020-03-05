Компанія екс-чиновника КМДА Андрія Вавриша Saga Development спільно з Perfect Group нардепа від ОПЗЖ Дмитра Ісаєнка планує побудувати на 13 га берегової лінії Подолу житловий комплекс.

Джерело: "Наші гроші"

Дослівно: "Департамент містобудування та архітектури КМДА 22 січня видав містобудівні умови та обмеження на забудову майже 13 га на вул. Набережно-Хрещатицька у Подільському районі Києва. Документ підписав заступник директора департаменту Юрій Тацій. Про це свідчать дані офіційного сайту Департаменту.

Виданими містобудівними умовами та обмеженнями передбачається реконструкція існуючих будівель під "багатофункціональний комплекс".

Деталі: Будівництво планують на трьох ділянках площею 12,23 га, 0,21 га та 0,49 га.

Перші дві перебувають на праві постійного користування у ПАТ "Київський річковий порт", а третя – в оренді у ПАТ "Торгрічтранс".

Усі ці ділянки є територією громадської забудови, тому будівництво житла на них заборонене.

Водночас компанія Вавриша Saga Development рекламує цей "багатофункціональний комплекс" як житловий комплекс "Новий Поділ", де окрім квартир також планується будівництво офісів та культурного центру.

Партнером Saga Development у цьому проекті є компанія Perfect Group Ісаєнка.

Інвестором будівництва є ТОВ "Ріверсайд Девелопмент Лтд", керівником якого є Вавриш.

Ця фірма разом з ПАТ "Київський річковий порт", представником якого раніше був Вавриш, бере участь у забудові Рибальського півострова.

Основними власниками ПАТ "Торгрічтранс" є Світлана Смолій (16%), компанія з Ліхтенштейну Villon Aktiengesellschaft (15%), а також ТОВ "Інком-Інвест" (59%), основними кінцевим власником якого є український ІТ-бізнесмен Олександр Кардаков.

У 2016 році журналісти "Схем" встановили, що власниками ПАТ "Київський річковий порт" стали екс-голова Держкомпідприємництва України Михайло Бродський і нинішній нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

Водночас, Вавриш в коментарі УП зазначив, що "твердження "Наших грошей" базується на роз'ясненнях архітекторів радянської доби та ігнорує дію нового ДБН (державні будівні норми) планування".

У його компанії запевняють, що забудова законна, адже розроблена з урахуванням норм новітнього ДБН, на відміну від "Наших грошей", які посилаються на рішення, яке втратило чинність ще у 2009 році.

Зокрема, землекористувач може сам визначати, що йому будувати, але тільки в межах категорії і з дотриманням норм законодавства. Ділянка на Подолі відноситься до земель житлової та громадської забудови, і ця категорія включає житлову і громадську, і багатофункціональну, тому будівництво законне.

У новому ДБН, чинному з листопада 2019 року, щодо громадської забудови вказано, що її "слід формувати як функціонально-просторову систему центрів – багатофункціональних та спеціалізованих, які є органічно пов’язаними з соціальнопланувальною структурою населеного пункту".

Дослівно з ДБН: "До складу громадських центрів планувальних зон, крім установ і організацій обслуговування слід включати адміністративні, бізнес-центри, об’єкти транспортної інфраструктури (транспортно-пересадочні вузли, пішохідні зони, території зберігання транспортних засобів тощо) а також земельні ділянки, призначені для розташування житлових будинків".