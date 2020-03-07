США планують надати Україні військову допомогу на $125 млн – ЗМІ

Членам Конгресу США неофіційно повідомили про плани Пентагону надати Україні додаткову військову допомогу в розмірі 125 мільйонів доларів, в тому числі бойові патрульні катери.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Голови та високопоставлені члени відповідних комітетів Конгресу матимуть можливість розглянути пакет допомоги до офіційного повідомлення Конгресу.

Це перша половина з 250 мільйонів доларів допомоги Україні в галузі безпеки, які були виділені Конгресом.

Новий пакет допомоги включає в себе протиартилерійські радари і бойові патрульні катери Mark VI, останні з яких розглядається як особливо важливі з урахуванням напруженості України з Росією в чорному і Азовському морях.

"Відповідно до нашої політики Міністерство оборони не коментує і не підтверджує потенційні або заплановані пакети допомоги в області безпеки, поки вони знаходяться на розгляді Конгресу", - сказала представниця Пентагону, підполковник Карла Глісон.

Ініціатива з безпеки України була висунута в центр уваги після того, як адміністрація Трампа заморозила військову допомогу Україні в якості елементу тиску на Київ з метою переслідування політичного опонента американського президента.

Спроби Трампа натиснути на Україну, щоб розслідувати справу Хантера Байдена і Джо Байдена, його потенційного політичного суперника, були в центрі процесу імпічменту.

Безпартійна наглядова рада Конгресу, управління урядової звітності, провела аудит, в ході якого було встановлено, що адміністрація Трампа порушила закон, коли минулого року відмовила США в допомозі Україні в галузі безпеки.