В Пентагоні припускають, що у Пригожина є двійники – ЗМІ  

Ватажок "ПВК Вагнер" Євген Пригожин може використовувати двійників, тому складно відслідковувати його справжнє пересування.

Джерело: The New York Times, який посилається на анонімного представника Пентагону

Деталі: Співрозмовник розповів, що згідно з секретними розвідданими, лідер "Вагнера" перебував у Росії протягом більшої частини часу після заколоту.

Він також сказав, що не зрозуміло, чи був Пригожин у Білорусі, частково через те, що, той, "очевидно, використовує двійників для маскування своїх пересувань".

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