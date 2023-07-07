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В Пентагоні припускають, що у Пригожина є двійники – ЗМІ  

Олександр ШумілінП'ятниця, 7 липня 2023, 14:01
В Пентагоні припускають, що у Пригожина є двійники – ЗМІ  
Скриншот

Ватажок "ПВК Вагнер" Євген Пригожин може використовувати двійників, тому складно відслідковувати його справжнє пересування.

Джерело: The New York Times, який посилається на анонімного представника Пентагону

Деталі: Співрозмовник розповів, що згідно з секретними розвідданими, лідер "Вагнера" перебував у Росії протягом більшої частини часу після заколоту.

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Він також сказав, що не зрозуміло, чи був Пригожин у Білорусі, частково через те, що,  той, "очевидно, використовує двійників для маскування своїх пересувань".

Передісторія:

  • 6 липня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та вагнерівців на території країни зараз немає.
  • Після заколоту і розмови з самопроголошений президентом Білорусі Пригожин заявив, що його найманці повертаються у польові табори. Кримінальну справу проти Пригожина в РФ побіцяли закрити, а він мав "піти в Білорусь".
  • 27 червня бізнес-джет Пригожина прилетів із російського міста Ростов-на-Дону до Білорусі, ще один літак прилетів туди із Санкт-Петербурга.
  • В той самий день Лукашенко стверджував, що Пригожин перебуває в Білорусі.
  • 4 липня повідомлялось, що Пригожин особисто прибув до Петербурга, де йому повернули вилучену під час обшуків зброю. 

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Теми: СШАПригожин
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