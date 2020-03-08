У Дніпрі закрили аеропорт через знайдені в землі боєприпаси

1296 переглядів
Неділя, 8 березня 2020, 09:00

У Дніпрі тимчасово призупинили роботу міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ" через виявлення застарілих боєприпасів.

Джерело: Держслужба з надзвичайних ситуацій

Деталі: 7 березня до ДСНС надійшла інформація, що у м. Дніпро на території відомчої заправочної станції міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ" під час проведення земельних робіт виявлено застарілі боєприпаси часів Другої світової війни (2 авіабомби SC-10).

Станом на 18 годину роботи з вилучення боєприпасів призупинено. Боєприпаси не вилучено у зв’язку з можливою наявністю в землі інших вибухонебезпечних предметів. Робота аеропорту тимчасово призупинена.

Від ДСНС залучено піротехнічний розрахунок. Організовано охорону місця виявлення та чергування відділення служби пожежної безпеки аеропорту. Продовження робіт заплановано на 8 березня.

Українська правда
Теми: Дніпро авіа


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Гончарук про готель "Дніпро" у Києві: Це жесть 21 лютого 2020, 11:01
Спецоперація у Дніпрі: бійці КОРД звільнили директорку підприємства 19 лютого 2020, 13:05
Винуватцями ДТП у Дніпрі виявилися бандити, які викрали людину  17 лютого 2020, 13:43
Усі новини
Головні новини
Італія закриє на карантин 12 провінцій
МОЗ запустило Telegram-бот для пояснень щодо коронавірусу в Україні
Росія знищила політичні права в Криму - Freedom House
COVID-19 на Буковині: Підозри на вірус у 6 осіб не підтвердилися
Усі новини
Досвід

Як дійсно виглядає тіло після пологів? Дві щирі історії жінок

тест

Що варто, а що ні дарувати на 8 березня?

їжа

7 причин їсти імбир щодня