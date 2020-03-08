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У Дніпрі закрили аеропорт через знайдені в землі боєприпаси

Неділя, 8 березня 2020, 08:00
У Дніпрі закрили аеропорт через знайдені в землі боєприпаси

У Дніпрі тимчасово призупинили роботу міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ" через виявлення застарілих боєприпасів.

Джерело: Держслужба з надзвичайних ситуацій

Деталі: 7 березня до ДСНС надійшла інформація, що у м. Дніпро на території відомчої заправочної станції міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ" під час проведення земельних робіт виявлено застарілі боєприпаси часів Другої світової війни (2 авіабомби SC-10).

Станом на 18 годину роботи з вилучення боєприпасів призупинено. Боєприпаси не вилучено у зв’язку з можливою наявністю в землі інших вибухонебезпечних предметів. Робота аеропорту тимчасово призупинена.

Від ДСНС залучено піротехнічний розрахунок. Організовано охорону місця виявлення та чергування відділення служби пожежної безпеки аеропорту. Продовження робіт заплановано на 8 березня.

Українська правда

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Теми: Дніпроавіа
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