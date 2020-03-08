У Греції через коронавірус всі спортивні заходи проводитимуть без глядачів

Всі спортивні заходи в Греції будуть проводитися без глядачів протягом наступних двох тижнів, щоб допомогти запобігти поширенню коронавіруса.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Міністерство охорони здоров'я країни також повідомило, що центри відпочинку і підтримки для людей похилого віку будуть закриті для візитів на два тижні, і в цей період не буде ніяких шкільних поїздок.

Греція повідомила про перший випадок коронавірусу 26 лютого після того, як жінка, яка повернулася з поїздки в північну Італію, здала позитивний аналіз.

Станом на сьогодні в Греції підтверджено 73 випадки захворювання, причому 47 з них - це люди, які були в одній паломницькій групі, що відвідувала релігійні місця в Єгипті та Ізраїлі.

Найбільший спалах вірусу у Європі, як відомо, зафіксований в Італії – там померли 233 людини, понад 5000 заразилися. Далі за кількістю хворих йдуть Німеччина та Франція.

Як відомо, 3 березня перший випадок захворювання підтвердили в Україні.

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