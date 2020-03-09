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Допис Трампа у Твіттері про політичного суперника вперше промаркували "маніпуляція"

Понеділок, 9 березня 2020, 11:53
Допис Трампа у Твіттері про політичного суперника вперше промаркували маніпуляція

Ретвіт президента США Дональда Трампа з відео виступу кандидата у президенти США від демократів Джо Байдена був вперше промаркований соцмережею як "маніпуляція".

Джерело: Reuters

Деталі: Відео було розміщене у суботу директором з медіа Білого дому Деном Скавіно. В уривку виступу Байдена звучать вирвані з контексту слова "Ми можемо лише переобрати Дональда Трампа".

Повне речення Байдена звучало як: "Вибачте. Ми можемо переобрати Дональда Трампа лише у тому випадку, якщо ми все приєднаємося до цього стрілецького загону. Це має бути позитивна кампанія, так що приєднуйтесь до нас".

Ден Скавіно у відповідь на дії Твіттера заявив, що відео не було відредаговано. 

5 березня у Твіттер почали діяти нові правила, згідно з якими твіти з маніпулятивним змістом, фейками чи редагуванням, як наприклад відео, відредаговані вручну, будуть промарковані або видалені. При цьому нові маркери Твіттера поки відображаються не для всіх користувачів.

Аналогічний відеофрагмент був розміщений на сторінці Скавіно у Facebook. Представники передвиборної кампанії Байдена звинуватила Facebook Inc. у відсутності маркування відео, як це зробив Твіттер. 

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Нагадаємо,

  • На праймеріз у Нью-Гемпширі колишній віцепрезидент США Джо Байден зайняв лише п’яте місце.  
  • Також Байден провалився на попередньому голосуванні в Айові, але став другим у Неваді і першим у Південній Кароліні. 
  • У так званий "супервівторок" Байден переміг у принаймні 8 штатах на праймеріз Демократичної партії, але сенатор Берні Сандерс переміг у найбільшому - Каліфорнії

Українська правда

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