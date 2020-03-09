Сообщение Трампа в Твиттере о политическом сопернике впервые промаркировали "манипуляция"

Ретвит президента США Дональда Трампа с видео выступления кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена был впервые промаркирован соцсетью как "манипуляция СМИ".

Источник: Reuters

Детали: Видео было размещено в субботу директором по медиа Белого дома Дэном Скавино. В отрывке выступления Байдена звучат вырванные из контекста слова "Мы можем лишь переизбрать Дональда Трампа".

Полное предложение Байдена звучало как: "Извините. Мы можем переизбрать Дональда Трампа лишь в том случае, если мы все присоединимся к этому стрелковому отряду. Это должна быть позитивная кампания, так что присоединяйтесь к нам".

I agree with Joe! https://t.co/h84mD7jVPW — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 8, 2020

Дэн Скавино в ответ на действия Твиттера заявил, что видео не было изменено.

5 марта в Твиттер начали действовать новые правила, согласно которым твиты с манипулятивным содержанием, фейками или редактированием, например видео, отредактированные вручную, будут промаркированы или удалены. При этом новые маркеры Твиттера пока что отображаются не для всех пользователей.

Аналогичный видеофрагмент был размещен на странице Скавино в Facebook. Представители предвыборной кампании Байдена обвинила Facebook Inc. в отсутствии маркировки видео, подобной Твиттеру.

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Напомним,