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Сообщение Трампа в Твиттере о политическом сопернике впервые промаркировали "манипуляция"

Понедельник, 9 марта 2020, 11:53
Сообщение Трампа в Твиттере о политическом сопернике впервые промаркировали манипуляция

Ретвит президента США Дональда Трампа с видео выступления кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена был впервые промаркирован соцсетью как "манипуляция СМИ". 

Источник:  Reuters

Детали: Видео было размещено в субботу директором по медиа Белого дома Дэном Скавино. В отрывке выступления Байдена звучат вырванные из контекста слова "Мы можем лишь переизбрать Дональда Трампа".

Полное предложение Байдена звучало как: "Извините. Мы можем переизбрать Дональда Трампа лишь в том случае, если мы все присоединимся к этому стрелковому отряду. Это должна быть позитивная кампания, так что присоединяйтесь к нам".

Дэн Скавино в ответ на действия Твиттера заявил, что видео не было изменено. 

5 марта в Твиттер начали действовать новые правила, согласно которым твиты с манипулятивным содержанием, фейками или редактированием, например видео, отредактированные вручную, будут промаркированы или удалены. При этом новые маркеры Твиттера пока что отображаются не для всех пользователей.

Аналогичный видеофрагмент был размещен на странице Скавино в Facebook. Представители предвыборной кампании Байдена обвинила Facebook Inc. в отсутствии маркировки видео, подобной Твиттеру.  

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Напомним,

  • На праймериз в Нью-Гемпшире бывший вице-президент США Джо Байден занял лишь пятое место
  • Также Байден провалился на предварительном голосовании в Айове, но стал вторым в Неваде и первым в Южной Каролине.
  • В так называемый "супервторник"  Байден победил в по крайней мере в 8 штатах на праймериз Демократической партии, но сенатор Берни Сандерс побеждает в крупнейшем - Калифорнии.

Украинская правда
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