Головні новини суботи і ночі: підготовка до розведення на Донбасі, справа Чорновол

Зеленський заявляє про підготовку нових ділянок для розведення, ДБР звинувачує Чорновол у маніпуляціях – новини, які були актуальні 11 квітня.

Про розведення

Президент Володимир Зеленський заявляє, що розведення сил і засобів допомогло зменшити кількість обстрілів у зоні ООС та повідомляє про роботу над узгодженням нових ділянок.

Про Чорновол

Державне бюро розслідувань заявило, що слова екснардепки Тетяни Чорновол стосовно причин підпалу офісу "Партії регіонів" 18 лютого 2014 року є недостовірними.

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