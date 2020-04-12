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Главные новости субботы и ночи: подготовка к разведению на Донбассе, дело Чорновол

Воскресенье, 12 апреля 2020, 08:00
Главные новости субботы и ночи: подготовка к разведению на Донбассе, дело Чорновол

Зеленский заявляет о подготовке новых участков для разведения, ГБР обвиняет Чорновил в манипуляциях – новости, которые были актуальны 11 апреля.

О разведение

Президент Владимир Зеленский заявляет, что разведение сил и средств помогло уменьшить количество обстрелов в зоне ООС и сообщает о работе над согласованием новых участков.

О Чорновол

Государственное бюро расследований заявило, что слова бывшего народного депутата Татьяны Чорновол о причинах поджога офиса "Партии регионов" 18 февраля 2014 года являются недостоверными.

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О других важных новостях

По состоянию на утро субботы в Украине подтверждено 2511 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Решения комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по ограничению свободы передвижения граждан носят рекомендательный характер, комендантский час возможен только при условии введения чрезвычайного положения.

В Николаевской области зафиксировано два случая заболевания COVID-19. Таким образом, в Украине не осталось ни одной области без подтвержденных случаев болезни.

Бюджетный комитет Верховной Рады утвердил проект изменений в госбюджет на 2020 год.

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что без сотрудничества с Международным валютным фондом дефолта в Украине не будет, однако будет очень сложно.

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о возвращении Уляны Супрун на должность министра. Он отмечает, что главой Минздрава назначен Максим Степанов, приоритетами которого является борьба с коронавирусом и продолжение медицинской реформы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал состав новосозданного Совета по вопросам экономического развития, который будет искать пути преодоления последствий распространения коронавируса в Украине.

Украинская правда

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