Главные новости субботы и ночи: подготовка к разведению на Донбассе, дело Чорновол

Зеленский заявляет о подготовке новых участков для разведения, ГБР обвиняет Чорновил в манипуляциях – новости, которые были актуальны 11 апреля.

О разведение

Президент Владимир Зеленский заявляет, что разведение сил и средств помогло уменьшить количество обстрелов в зоне ООС и сообщает о работе над согласованием новых участков.

О Чорновол

Государственное бюро расследований заявило, что слова бывшего народного депутата Татьяны Чорновол о причинах поджога офиса "Партии регионов" 18 февраля 2014 года являются недостоверными.

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