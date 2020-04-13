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Чорновол: Після допиту в ДБР у вівторок мене повезуть до суду

Понеділок, 13 квітня 2020, 15:50
Чорновол: Після допиту в ДБР у вівторок мене повезуть до суду

Колишній народний депутат Тетяна Чорновол каже, що після допиту в Державному бюро розслідувань 14 квітня її можуть взяти під варту та відвезти до Печерського суду міста Києва.

Джерело: Чорновол у Facebook

Пряма мова: "Маю інформацію, що завтра після допиту в ДБР мене візьмуть під варту і відвезуть в Печерський суд. Засідання розпочнеться о 14.00".

Передісторія:

  • Слідчі ДБР 10 квітня на світанку провели обшук у колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол у справі щодо смерті чоловіка в офісі "Партії регіонів" під час "Революції гідності".
  • Після цього у ДБР повідомили їй про підозру у вбивстві під час пожежі в офісі "Партії регіонів" в 2014 році.
  • Експрезидент Петро Порошенко звинуватив ДБР у брехні та вважає кримінальне провадження проти Чорновол спробою переписати історію під диктовку Кремля.
  • У свою чергу міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав повідомлення Чорновол підозр у вбивстві неадекватними та ганебними, і у зв'язку з цим запропонував першому заступнику директора ДБР Олександру Бабікову залишити державну службу.
  • 18 лютого 2014 року у будівлі "Партії регіонів" на вулиці Липській сталася пожежа, люди захопили офіс.

Читайте також: Активісти реконструювали події 18 лютого 2014 року у відео

Українська правда

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Теми: Чорновол Тетяна
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