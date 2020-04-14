Народний депутат VIII скликання Тетяна Чорновол заявляє, що не буде свідчити у Державному бюро розслідувань, щоб інших учасників революції Гідності не притягували до відповідальності за її свідченнями.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву Чорновол перед допитом у ДБР 14 квітня

Пряма мова: "Я йду на свій перший допит. Мною прийнято рішення йти за статтею 63 Конституції України, яка дає мені можливість не давати показання.

Я брала участь... підпалювала офіс "Партії регіонів"... але свідчення давати не буду, щоб не дати їм можливості притягувати до відповідальності інших майданівців за моїми свідченнями".

Деталі: За словами Чорновол, людина в смерті якої її звинувачують, помела не через підпал, а вже після того, як офіс "Партії регіонів" був зайнятий силами "Беркута" і "тітушок".

Вона додала, що в момент загибелі співробітника офісу "Партії регіонів" "майданівців" не було в приміщенні.

Чорновол також уточнила, що підозру їй висунули тільки за статтею про умисне вбивство, і що "юридично їй нічого не загрожує", тому що вона "жодним чином не причетна до смерті цієї людини".

Це кримінальне провадження екс-нардеп вважає "справою проти всіх українців" і "частиною плану капітуляції України".

Під будівлею ДБР проходить мітинг на підтримку Чорновол.

Що було раніше: 13 квітня Чорновол заявила, що після допиту в Державному бюро розслідувань 14 квітня її можуть взяти під варту та відвезти до Печерського суду Києва. 14 квітрня у ДБР заявили, що затримувати Чорновол слідчі не збираються.

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