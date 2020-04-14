Чорновол: Свідчити у ДБР не буду
Народний депутат VIII скликання Тетяна Чорновол заявляє, що не буде свідчити у Державному бюро розслідувань, щоб інших учасників революції Гідності не притягували до відповідальності за її свідченнями.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву Чорновол перед допитом у ДБР 14 квітня
Пряма мова: "Я йду на свій перший допит. Мною прийнято рішення йти за статтею 63 Конституції України, яка дає мені можливість не давати показання.
Я брала участь... підпалювала офіс "Партії регіонів"... але свідчення давати не буду, щоб не дати їм можливості притягувати до відповідальності інших майданівців за моїми свідченнями".
Деталі: За словами Чорновол, людина в смерті якої її звинувачують, помела не через підпал, а вже після того, як офіс "Партії регіонів" був зайнятий силами "Беркута" і "тітушок".
Вона додала, що в момент загибелі співробітника офісу "Партії регіонів" "майданівців" не було в приміщенні.
Чорновол також уточнила, що підозру їй висунули тільки за статтею про умисне вбивство, і що "юридично їй нічого не загрожує", тому що вона "жодним чином не причетна до смерті цієї людини".
Це кримінальне провадження екс-нардеп вважає "справою проти всіх українців" і "частиною плану капітуляції України".
Під будівлею ДБР проходить мітинг на підтримку Чорновол.
Що було раніше: 13 квітня Чорновол заявила, що після допиту в Державному бюро розслідувань 14 квітня її можуть взяти під варту та відвезти до Печерського суду Києва. 14 квітрня у ДБР заявили, що затримувати Чорновол слідчі не збираються.
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Передісторія:
- Слідчі ДБР 10 квітня на світанку провели обшук у колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол у справі щодо смерті чоловіка в офісі "Партії регіонів" під час Революції гідності.
- Після цього у ДБР повідомили їй про підозру у вбивстві під час пожежі в офісі "Партії регіонів" в 2014 році.
- Експрезидент Петро Порошенко звинуватив ДБР у брехні та вважає кримінальне провадження проти Чорновол спробою переписати історію під диктовку Кремля.
- У свою чергу міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав повідомлення Чорновол підозри у вбивстві неадекватними та ганебними, і у зв'язку з цим запропонував першому заступнику директора ДБР Олександру Бабікову залишити державну службу.
- 18 лютого 2014 року у будівлі "Партії регіонів" на вулиці Липській сталася пожежа, люди захопили офіс.