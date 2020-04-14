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В ГБР говорят, что уже допросили Черновол

Вторник, 14 апреля 2020, 15:03
В ГБР говорят, что уже допросили Черновол

14 апреля в Государственном бюро расследований состоялся допрос народного депутата Татьяны Черновол, подозреваемой в умышленном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору и способом, опасным для жизни многих лиц.

Источник: сайт ГБР, "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление Черновол перед допросом в ГБР 14 апреля

Дословно: "Следователи ГБР допросили подозреваемою гражданку Черновол. В ходе допроса подозреваемая отказалась от предоставления каких-либо показаний, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины".

 

Прямая речь Черновол перед допросом: "Я иду на свой первый допрос. Мною принято решение идти по статье 63 Конституции Украины, которая дает мне возможность не давать показания.

Я принимала участие… поджигала офис "Партии регионов"... но показания давать не буду, чтобы не дать им возможности привлекать к ответственности других майдановцев по моим показаниям".

Детали: По словам Черновол, человек в смерти которого ее обвиняют, умер не из-за поджога, а уже после того, как офис "Партии регионов" был занят силами "Беркута" и "титушек".

Она добавила, что в момент гибели сотрудника офиса "Партии регионов" "майдановцев" не было в помещении.

Черновол также уточнила, что подозрение ей выдвинуто только по статье об умышленном убийстве, и что "юридически ей ничего не угрожает", потому что она "ни коим образом не причастна к смерти этого человека".

Это уголовное производство экс-нардеп считает "делом против всех украинцев" и "частью плана капитуляции Украины".

Под зданием ГБР проходит митинг в поддержку Черновол.

Что было раньше: 13 апреля Черновол заявила, что после допроса в ГБР 14 апреля ее могут взять под стражу и отвезти в Печерский суд Киева. 14 апреля в ГБР заявили, что задерживать Черновол следователи не собираются.

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Предыстория:

  • Следователи ГБР 10 апреля провели обыск в бывшего народного депутата Татьяны Черновол по делу о смерти мужчины в офисе "Партии регионов" во время Революции достоинства.
  • После этого в ГБР сообщили ей о подозрении в убийстве во время пожара в офисе "Партии регионов" в 2014 году.
  • Экс-президент Петр Порошенко обвинил ГБР во лжи и считает уголовное производство против Черновол попыткой переписать историю под диктовку Кремля.
  • В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсений Аваков назвал сообщение Черновол подозрения в убийстве неадекватным и позорным, и в связи с этим предложил первому заместителю директора ГБР Александру Бабикову оставить государственную службу.
  • 18 февраля 2014 в здании "Партии регионов" на улице Липской произошел пожар, люди захватили офис "регионалов".

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Темы: Черновол ТатьянаГБРдопросМайдан
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