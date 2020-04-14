Чорновол і Портнов з різних сторін "обступили" Венедіктову і скаржаться

Екснардепка Тетяна Чорновол, якій повідомили про підозру у вбивстві під час пожежі в офісі "Партії регіонів", заявила, що генпрокуратура перекладає відповідальність за запобіжний захід їй на ексзаступника глави АП часів Януковича Андрія Портнова. Портнов також незадоволений діями прокуратури.

Джерело: Facebook-сторінка Чорновол, Telegram-канал Портнова.

Деталі: Чорновол повідомила, що запобіжний захід їй має обирати суддя Печерського райсуду Сергій Вовк, якого колишня нардепка вважає "суддею Портнова".

При цьому в офіційному клопотанні прокуратури йдеться про "застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту" для Чорновол.

Екснардепка вважає, що суддя може застосувати суворішу санкцію, а таким клопотанням генпрокурор Ірина Венедіктова просто перекладає відповідальність із себе на Портнова.

Пряма мова Чорновол: "Венедиктова умиває руки і перекладає відповідальність за взяття під варту на Портнова. Суддя має повне право на жорсткішу санкцію, тим паче, що стаття серйозна і відповідальність - "вишка".

При цьому Портнов звинуватив Венедіктову у тому, що позиція прокуратури щодо Чорновол занадто м’яка.

Пряма мова Портнова: "Прокурори і слідчі ДБР, які підкоряються Венедіктовій офіційно в письмовому клопотанні просять суд не брати під варту підозрювану у вбивстві Чорновол.

Це все, що вам потрібно знати про позицію влади до вбивств і їх рефлексії по відношенню до Майдану. Герой Майдану, скоїв вбивство, організував масові розстріли - на свободу".

Обирати запобіжний захід Чорновол мають у Печерському суді у вівторок, 14 квітня, о 16.00.

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