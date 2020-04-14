Черновол и Портнов с разных сторон "обступили" Венедиктову и жалуются
Экс-нардепка Татьяна Черновол, которой сообщили о подозрении в убийстве во время пожара в офисе "Партии регионов", заявила, что генпрокуратура перекладывает ответственность за меру пресечения ей на экс-заместителя главы АП Януковича Андрея Портнова. Портнов также недоволен действиями прокуратуры.
Источник: Facebook-страница Черновол, Telegram-канал Портнова.
Детали: Черновол сообщила, что меру пресечения ей будет выбирать судья Печерского райсуда Сергей Вовк, которого бывшая нардепка считает "судьей Портнова".
При этом в официальном ходатайстве прокуратуры говорится о "применении меры пресечения в виде домашнего ареста" для Черновол.
Экс-нардепка считает, что судья может применить более строгую санкцию, а таким ходатайством генпрокурор Ирина Венедиктова просто перекладывает ответственность с себя на Портнова.
Прямая речь Черновол: "Венедиктова умывает руки и перекладывает ответственность за заключение под стражу на Портнова. Судья имеет полное право на более жесткую санкцию, тем более, что статья серьезная и ответственность - "вышка".
При этом Портнов обвинил Венедиктову в том, что позиция прокуратуры относительно Черновол слишком мягкая.
Прямая речь Портнова: "Прокуроры и следователи ГБР, которые подчиняются Венедиктовой, официально в письменном ходатайстве просят суд не заключать под стражу подозреваемую в убийстве Черновол.
Это все, что вам нужно знать о позиции власти к убийствам и их рефлексии по отношению к Майдану. Герой Майдана, совершил убийство, организовал массовые расстрелы - на свободу".
Избирать меру пресечения Черновол должны в Печерском суде во вторник, 14 апреля, в 16.00.
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Предыстория:
- Следователи ГБР 10 апреля провели обыск в бывшего народного депутата Татьяны Черновол по делу о смерти мужчины в офисе "Партии регионов" во время Революции достоинства.
- После этого в ГБР сообщили ей о подозрении в убийстве во время пожара в офисе "Партии регионов" в 2014 году.
- Экс-президент Петр Порошенко обвинил ГБР во лжи и считает уголовное производство против Черновол попыткой переписать историю под диктовку Кремля.
- В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсений Аваков назвал сообщение Черновол подозрения в убийстве неадекватным и позорным, и в связи с этим предложил первому заместителю директора ГБР Александру Бабикову оставить государственную службу.
- 18 февраля 2014 в здании "Партии регионов" на улице Липской произошел пожар, люди захватили офис "регионалов".