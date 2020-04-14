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Кличко: Ми розробляємо програму виходу з карантину

Вівторок, 14 квітня 2020, 18:36
Кличко: Ми розробляємо програму виходу з карантину

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столична влада розробляє програму поступового виходу з режиму суворих обмежень у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Джерело: сайт Київської міської державної адміністрації

Пряма мова: "Ми розробляємо програму поступового виходу з режиму суворих обмежень. Втілення цього плану напряму залежитиме від того, якою буде кількість хворих після Великодня".

Деталі: За словами мера, якщо кількість хворих через тиждень після Великодніх свят знижуватиметься, влада столиці розглядатиме питання про послаблення карантину. Якщо ж кількість інфікованих буде зростати, то обмеження можуть посилити.

Кличко додав, що з приводу дати очікуваного піку захворювання спілкувався з багатьма епідеміологами, у тому числі і з директором відомого в світі інституту імені Роберта Коха.

Але вони сказали, що не мають відповіді на це питання і наголосили, що пік хвороби без колапсу медичної системи можна пройти, якщо дотримуватися запроваджених правил.

Наразі своїм головним завданням Кличко вважає не допустити спалаху захворювання.

Що було раніше: Понад 90% киян заявили, що підтримують вимогу носити маски у громадських місцях під час карантину, водночас майже третина проти заборони на відвідування парків, лісів і прибережних зон. Крім того, 70% українців за можливе продовження карантину до червня, якщо ситуація з захворюваністю на коронавірус погіршуватиметься.    

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Передісторія: 

  • В Україні із 12 березня до 24 квітня запровадили карантин. Міста позакривали усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрили, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Пропуск у наземний транспорт здійснюється за спецперепусками, які видають лише окремим категоріям людей.
  • 30 березня Кличко посварив киян за пікніки, заявивши, що якщо будуть "шатанія" і тусовки – то буде катастрофа.
  • 2 квітня Кабмін ухвалив постанову, якою посилив попередні правила і заборони карантину
  • З 6 квітня в Україні заборонили рухатися групками більше ніж 2 осіб, ходити у громадських місцях без маски, а також заборонено гуляти у парках.

Українська правда
Теми: Віталій КличкоКиївкоронавірускарантин
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