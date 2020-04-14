Кличко: Ми розробляємо програму виходу з карантину

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столична влада розробляє програму поступового виходу з режиму суворих обмежень у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Джерело: сайт Київської міської державної адміністрації

Пряма мова: "Ми розробляємо програму поступового виходу з режиму суворих обмежень. Втілення цього плану напряму залежитиме від того, якою буде кількість хворих після Великодня".

Деталі: За словами мера, якщо кількість хворих через тиждень після Великодніх свят знижуватиметься, влада столиці розглядатиме питання про послаблення карантину. Якщо ж кількість інфікованих буде зростати, то обмеження можуть посилити.

Кличко додав, що з приводу дати очікуваного піку захворювання спілкувався з багатьма епідеміологами, у тому числі і з директором відомого в світі інституту імені Роберта Коха.

Але вони сказали, що не мають відповіді на це питання і наголосили, що пік хвороби без колапсу медичної системи можна пройти, якщо дотримуватися запроваджених правил.

Наразі своїм головним завданням Кличко вважає не допустити спалаху захворювання.

Що було раніше: Понад 90% киян заявили, що підтримують вимогу носити маски у громадських місцях під час карантину, водночас майже третина проти заборони на відвідування парків, лісів і прибережних зон. Крім того, 70% українців за можливе продовження карантину до червня, якщо ситуація з захворюваністю на коронавірус погіршуватиметься.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Передісторія: