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Кличко: Мы разрабатываем программу выхода из карантина

Вторник, 14 апреля 2020, 18:36
Кличко: Мы разрабатываем программу выхода из карантина

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичная власть разрабатывает программу постепенного выхода из режима строгих ограничений в связи с пандемией коронавируса.

Источник: сайт Киевской городской государственной администрации

Прямая речь: "Мы разрабатываем программу постепенного выхода из режима строгих ограничений. Воплощение этого плана напрямую будет зависеть от того, каким будет количество больных после Пасхи".

Детали: По словам мэра, если количество больных через неделю после Пасхальных праздников будет снижаться, власти столицы будут рассматривать вопрос об ослаблении карантина. Если же количество инфицированных будет расти, то ограничения могут усилить.

Кличко добавил, что по поводу даты ожидаемого пика заболевания общался со многими эпидемиологами, в том числе и с директором известного в мире института имени Роберта Коха.

Но они сказали, что у них нет ответа на этот вопрос и отметили, что пик болезни без коллапса медицинской системы можно пройти, если придерживаться введенных правил.

Сейчас своей главной задачей Кличко считает не допустить вспышки заболевания.

Что было раньше: Более 90% киевлян заявили, что поддерживают требование носить маски в общественных местах во время карантина, вместе с тем почти треть против запрета на посещение парков, лесов и прибрежных зон. Кроме того, 70% украинцев за возможное продление карантина до июня, если ситуация с заболеваемостью на коронавирус будет ухудшаться.

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Предыстория:

  • В Украине с 12 марта по 24 апреля введен карантин. Города позакрывали все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Пропуск в наземный транспорт осуществляется по спецпропускам, которые выдают только отдельным категориям людей.
  • 30 матра Кличко поругал киевлян за пикники, заявив, что если будут "шатания" и тусовки – то будет катастрофа. 
  • 2 апреля Кабмин принял постановление, которым усилил предыдущие правила и запреты карантина.
  • С 6 апреля в Украине запрещается двигаться группами более 2 человек, ходить в общественных местах без маски, а также запрещено гулять в парках.

Украинская правда
Темы: Виталий КличкоКиевкоронавирускарантин
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