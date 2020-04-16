"Голос": зміни регламенту для розгляду "банківського" закону мають бути тимчасовими

Будь-які зміни до регламенту Верховної Ради, що вносяться для можливості розглянути "антиколомойський закон" із 16 тисячами поправок, мають бути тимчасовими

Джерело: пресслужба партії "Голос"



Дослівно: "Ми розуміємо, що закон #1043, який не дозволяє депутатам зловживати й займатися законодавчим спамом, — це єдиний зараз варіант із можливих. Але ми наголошуємо: він не може бути прийнятий у регламент на постійній основі. Наші депутати не будуть підтримувати таку ініціативу".

Деталі: Водночас у партії зазначили, що готові проговорювати, якою має бути постійна редакція цього закону. Щоби вона, з одного боку, не позбавляла народних депутатів права вносити свої поправки і відстоювати їх у залі, а з іншого боку не дозволяла деяким колегам, блокувати важливі ініціативи.

Що було раніше: Верховній Раді пропонують особливу процедуру розгляду у другому читанні законопроєктів із надмірною кількістю поправок, вона дозволить скоротити час розгляду поправок у залі: фракції зможуть наполягати на 5 правках, окремі депутати – на одній.

Відповідні зміни планують розглянути 16 квітня.

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