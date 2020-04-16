"Голос": зміни регламенту для розгляду "банківського" закону мають бути тимчасовими
Будь-які зміни до регламенту Верховної Ради, що вносяться для можливості розглянути "антиколомойський закон" із 16 тисячами поправок, мають бути тимчасовими
Джерело: пресслужба партії "Голос"
Дослівно: "Ми розуміємо, що закон #1043, який не дозволяє депутатам зловживати й займатися законодавчим спамом, — це єдиний зараз варіант із можливих. Але ми наголошуємо: він не може бути прийнятий у регламент на постійній основі. Наші депутати не будуть підтримувати таку ініціативу".
Деталі: Водночас у партії зазначили, що готові проговорювати, якою має бути постійна редакція цього закону. Щоби вона, з одного боку, не позбавляла народних депутатів права вносити свої поправки і відстоювати їх у залі, а з іншого боку не дозволяла деяким колегам, блокувати важливі ініціативи.
Що було раніше: Верховній Раді пропонують особливу процедуру розгляду у другому читанні законопроєктів із надмірною кількістю поправок, вона дозволить скоротити час розгляду поправок у залі: фракції зможуть наполягати на 5 правках, окремі депутати – на одній.
Відповідні зміни планують розглянути 16 квітня.
Знати більше: Зе без Бе. Нескінченна битва за "антиколомойський" закон
Передісторія:
- 30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Він передбачає, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.
- Однак противники так званого "антиколомойського" законопроєкту подали до нього рекордні понад 16 тисяч поправок.
- Фракція "Слуга народу" вирішила внести зміни до регламенту Верховної Ради, які дозволять розглядати велику кількість поправок за спеціальною процедурою.
- Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припускав, що проголосувати в другому читанні за "банківський закон" депутати встигнуть до 5 травня – і тоді впродовж 3 тижнів Україна отримає новий транш від Міжнародного валютного фонду.