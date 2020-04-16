"Голос": изменения регламента для рассмотрения "банковского" закона должны быть временными

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Четверг, 16 апреля 2020, 13:26

Любые изменения в регламент Верховной Рады, которые вносятся для возможности рассмотреть "антиколомойський закон" с 16 тысячами поправок, должны быть временными

Источник: пресс-служба партии "Голос"

Дословно: "Мы понимаем, что закон #1043, который не позволяет депутатам злоупотреблять и заниматься законодательным спамом - это единственный сейчас вариант из возможных. Но мы подчеркиваем: он не может быть принят в регламент на постоянной основе. Наши депутаты не будут поддерживать такую ​​инициативу".

Детали: В то же время в партии отметили, что готовы проговаривать, какой должна быть постоянная редакция этого закона. Чтобы она, с одной стороны, не лишала народных депутатов права вносить свои поправки и отстаивать их в зале, а с другой стороны не позволяла некоторым коллегам, блокировать важные инициативы.

Что было раньше: Верховной Раде предлагают особую процедуру рассмотрения во втором чтении законопроектив с избыточным количеством поправок, она позволит сократить время рассмотрения поправок в зале: фракции смогут настаивать на 5 правках, отдельные депутаты - на одной.

Соответствующие изменения планируют рассмотреть 16 апреля.

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Предыстория:

  • 30 марта Верховная Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Он предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.
  • Однако противники так называемого "антиколомойского" законопроекта подали к нему рекордные более 16 тысяч поправок.
  • Фракция "Слуга народа" решила внести изменения в регламент Верховной Рады, которые позволят рассматривать большое количество поправок по специальной процедуре.
  • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предполагал, что проголосовать во втором чтении за "банковский закон" депутаты успеют до 5 мая – и тогда в течение 3 недель Украина получит новый транш от Международного валютного фонда.



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