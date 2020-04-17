Без партнерів угоди з Іраном щодо збитого літака МАУ не буде – Кулеба

У справі про збиття літака Boeing 737-800NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані Україна діятиме спільно і скоординовано з іншими країнами, чиї громадяни загинули у катастрофі.

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Наша позиція не змінилася. Ми працюємо на результат у тісній співпраці з колегами з Міжнародної групи з координації допомоги жертвам катастрофи. Це міністри закордонних справ Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії – всіх країн, чиї громадяни загинули 8 січня".

Деталі: За словами Кулеби, 16 квітня міністри 5 країн знову розмовляли на телефонній конференції, щоб скоординувати подальші кроки.

Він наголосив, що мета залишається незмінною: встановлення справедливості, виплата компенсацій родинам, повне, незалежне і прозоре розслідування та відповідальність за збиття літака згідно з нормами міжнародного права.

Кулеба запевнив, що нікому "навіть на думку не може спасти якось зрадити цих людей чи діяти нескоординовано з іншими партнерами".

За словами міністра, координуватиме роботу МЗС щодо цієї справи його новий заступник Євген Єнін.

Він також додав, що пандемія COVID-19 нині ускладнює роботу з розслідування катастрофи, але "суттєво на переговори саме з цього питання вона не впливає". За словами Кулеби, "десь просто доведеться придумати більш креативні способи вирішення логістичних завдань".

Що було раніше: Іран запропонував Україні підписати меморандуму про взаєморозуміння, який зобов'язує Україну і сім'ї жертв рейсу, збитого над Тегераном, відмовитися від свого права на подальший розгляд справи через суд.

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