Без партнерів угоди з Іраном щодо збитого літака МАУ не буде – Кулеба
У справі про збиття літака Boeing 737-800NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані Україна діятиме спільно і скоординовано з іншими країнами, чиї громадяни загинули у катастрофі.
Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю "Радіо Свобода"
Пряма мова: "Наша позиція не змінилася. Ми працюємо на результат у тісній співпраці з колегами з Міжнародної групи з координації допомоги жертвам катастрофи. Це міністри закордонних справ Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії – всіх країн, чиї громадяни загинули 8 січня".
Деталі: За словами Кулеби, 16 квітня міністри 5 країн знову розмовляли на телефонній конференції, щоб скоординувати подальші кроки.
Він наголосив, що мета залишається незмінною: встановлення справедливості, виплата компенсацій родинам, повне, незалежне і прозоре розслідування та відповідальність за збиття літака згідно з нормами міжнародного права.
Кулеба запевнив, що нікому "навіть на думку не може спасти якось зрадити цих людей чи діяти нескоординовано з іншими партнерами".
За словами міністра, координуватиме роботу МЗС щодо цієї справи його новий заступник Євген Єнін.
Він також додав, що пандемія COVID-19 нині ускладнює роботу з розслідування катастрофи, але "суттєво на переговори саме з цього питання вона не впливає". За словами Кулеби, "десь просто доведеться придумати більш креативні способи вирішення логістичних завдань".
Що було раніше: Іран запропонував Україні підписати меморандуму про взаєморозуміння, який зобов'язує Україну і сім'ї жертв рейсу, збитого над Тегераном, відмовитися від свого права на подальший розгляд справи через суд.
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Передісторія:
- 8 січня в Ірані розбився літак рейсу PS 752 "Тегеран – Київ" авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), в результаті катастрофи загинули 176 осіб. На борту були громадяни 7 країн: Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини, Великобританії та України (2 пасажири і 9 членів екіпажу).
- 11 січня Іран офіційно визнав, що помилково збив літак МАУ, відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових ісламської революції – військова гілка виконавчої влади Ірану.
- 5 країн, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі літака "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном 8 січня, звернулися до Ірану з вимогою передачі бортових самописців.
- Україна тричі зверталася до компетентних органів Ірану з проханням надати українській стороні бортові самописці збитого "Боїнга".
- Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявляв, що Україна відновила комунікації з Іраном щодо катастрофи літака "МАУ" під Тегераном, але через епідемію коронавіруса консультації були відкладені.