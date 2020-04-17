Без партнерів угоди з Іраном щодо збитого літака МАУ не буде – Кулеба

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П'ятниця, 17 квітня 2020, 09:30

У справі про збиття літака Boeing 737-800NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані Україна діятиме спільно і скоординовано з іншими країнами, чиї громадяни загинули у катастрофі.

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Наша позиція не змінилася. Ми працюємо на результат у тісній співпраці з колегами з Міжнародної групи з координації допомоги жертвам катастрофи. Це міністри закордонних справ Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії – всіх країн, чиї громадяни загинули 8 січня".

Деталі: За словами Кулеби, 16 квітня міністри 5 країн знову розмовляли на телефонній конференції, щоб скоординувати подальші кроки.

Він наголосив, що мета залишається незмінною: встановлення справедливості, виплата компенсацій родинам, повне, незалежне і прозоре розслідування та відповідальність за збиття літака згідно з нормами міжнародного права.

Кулеба запевнив, що нікому "навіть на думку не може спасти якось зрадити цих людей чи діяти нескоординовано з іншими партнерами".

За словами міністра, координуватиме роботу МЗС щодо цієї справи його новий заступник Євген Єнін.  

Він також додав, що пандемія COVID-19 нині ускладнює роботу з розслідування катастрофи, але "суттєво на переговори саме з цього питання вона не впливає". За словами Кулеби, "десь просто доведеться придумати більш креативні способи вирішення логістичних завдань".

Що було раніше: Іран запропонував Україні підписати меморандуму про взаєморозуміння, який зобов'язує Україну і сім'ї жертв рейсу, збитого над Тегераном, відмовитися від свого права на подальший розгляд справи через суд.

Знати більше: Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані. Все, що відомо

Жорстка посадка для президента Зеленського. Кілька іранських катастроф

Передісторія:

  • 8 січня в Ірані розбився літак рейсу PS 752 "Тегеран – Київ" авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), в результаті катастрофи загинули 176 осіб. На борту були громадяни 7 країн: Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини, Великобританії та України (2 пасажири і 9 членів екіпажу).
  • 11 січня Іран офіційно визнав, що помилково збив літак МАУ, відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових ісламської революції – військова гілка виконавчої влади Ірану.
  • 5 країн, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі літака "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном 8 січня, звернулися до Ірану з вимогою передачі бортових самописців.
  • Україна тричі зверталася до компетентних органів Ірану з проханням надати українській стороні бортові самописці збитого "Боїнга".
  • Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявляв, що Україна відновила комунікації з Іраном щодо катастрофи літака "МАУ" під Тегераном, але через епідемію коронавіруса консультації були відкладені.

Теми: катастрофа МАУ в Ірані Україна МЗС


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