Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Без партнерів угоди з Іраном щодо збитого літака МАУ не буде – Кулеба

П'ятниця, 17 квітня 2020, 09:30
Без партнерів угоди з Іраном щодо збитого літака МАУ не буде – Кулеба

У справі про збиття літака Boeing 737-800NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані Україна діятиме спільно і скоординовано з іншими країнами, чиї громадяни загинули у катастрофі.

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Наша позиція не змінилася. Ми працюємо на результат у тісній співпраці з колегами з Міжнародної групи з координації допомоги жертвам катастрофи. Це міністри закордонних справ Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії – всіх країн, чиї громадяни загинули 8 січня".

Деталі: За словами Кулеби, 16 квітня міністри 5 країн знову розмовляли на телефонній конференції, щоб скоординувати подальші кроки.

Він наголосив, що мета залишається незмінною: встановлення справедливості, виплата компенсацій родинам, повне, незалежне і прозоре розслідування та відповідальність за збиття літака згідно з нормами міжнародного права.

Кулеба запевнив, що нікому "навіть на думку не може спасти якось зрадити цих людей чи діяти нескоординовано з іншими партнерами".

За словами міністра, координуватиме роботу МЗС щодо цієї справи його новий заступник Євген Єнін.  

Він також додав, що пандемія COVID-19 нині ускладнює роботу з розслідування катастрофи, але "суттєво на переговори саме з цього питання вона не впливає". За словами Кулеби, "десь просто доведеться придумати більш креативні способи вирішення логістичних завдань".

Що було раніше: Іран запропонував Україні підписати меморандуму про взаєморозуміння, який зобов'язує Україну і сім'ї жертв рейсу, збитого над Тегераном, відмовитися від свого права на подальший розгляд справи через суд.

Знати більше: Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані. Все, що відомо

Жорстка посадка для президента Зеленського. Кілька іранських катастроф

Передісторія:

  • 8 січня в Ірані розбився літак рейсу PS 752 "Тегеран – Київ" авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), в результаті катастрофи загинули 176 осіб. На борту були громадяни 7 країн: Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини, Великобританії та України (2 пасажири і 9 членів екіпажу).
  • 11 січня Іран офіційно визнав, що помилково збив літак МАУ, відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових ісламської революції – військова гілка виконавчої влади Ірану.
  • 5 країн, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі літака "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном 8 січня, звернулися до Ірану з вимогою передачі бортових самописців.
  • Україна тричі зверталася до компетентних органів Ірану з проханням надати українській стороні бортові самописці збитого "Боїнга".
  • Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявляв, що Україна відновила комунікації з Іраном щодо катастрофи літака "МАУ" під Тегераном, але через епідемію коронавіруса консультації були відкладені.

"Українська правда" у Threads

Теми: катастрофа МАУ в ІраніУкраїнаМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
катастрофа МАУ в Ірані
Катастрофа МАУ: постраждалі держави подають позов проти Ірану до суду ООН
Іран дав тюремні терміни 10 військовим за збиття літака МАУ в 2020 році
Катастрофа МАУ: постраждалі держави вимагають згоди Ірану на арбітраж
Останні новини
12:17
НБУ оцінив наслідки кібератаки на "Київстар"
12:09
Путін заявив, що війна закінчиться, коли він досягне своїх цілей
12:06
Нетипово гаряче ядро може спричиняти танення певних льодовиків в Антарктиці – вчені
12:04
Антон Сененко про науку під час війни, пікапи для військових і шкоду від "гуманітарки"
11:57
Російські десантники зазнали величезних втрат біля села Кринки на Херсонщині – розвідка Британії 
11:53
Путін заявив, що у другій хвилі мобілізації немає потреби
11:51
Прем’єр Нідерландів впевнений, що зможе переконати Орбана проголосувати за Україну
11:44
У Польщі місцева влада не дозволила перевізникам знову блокувати ПП "Ягодин-Дорогуськ"
11:33
фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували
11:27
Орбан заявив, що не проти вступу України в ЄС, але все одно проти початку переговорів
Усі новини...
Реклама: