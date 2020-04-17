Без партнеров соглашения с Ираном по сбитому самолету МАУ не будет – Кулеба

В деле о сбивании самолета Boeing 737-800NG авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране Украина будет действовать совместно и скоординировано с другими странами, чьи граждане погибли в катастрофе.

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь: "Наша позиция не изменилась. Мы работаем на результат в тесном сотрудничестве с коллегами из Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы. Это министры иностранных дел Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании – всех стран, чьи граждане погибли 8 января".

Детали: По словам Кулебы, 16 апреля министры 5 стран снова разговаривали на телефонной конференции, чтобы скоординировать дальнейшие шаги.

Он отметил, что цель остается неизменной: установление справедливости, выплата компенсаций семьям, полное, независимое и прозрачное расследование и ответственность за сбивание самолета согласно нормам международного права.

Кулеба заверил, что никому "даже в голову не может прийти как-то предать этих людей или действовать без координации с другими партнерами".

По словам министра, координировать работу МИД по этому делу будет его новый заместитель Евгений Енин.

Он также добавил, что пандемия COVID-19 в настоящее время затрудняет работу по расследованию катастрофы, но "существенно на переговоры именно по этому вопросу она не влияет". По словам Кулебы, "где-то просто придется придумать более креативные способы решения логистических задач".

Что было раньше: Иран предложил Украине подписать меморандум о взаимопонимании, который обязывает Украину и семьи жертв рейса, сбитого над Тегераном, отказаться от своего права на дальнейшее рассмотрение этого дела через суд.

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