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Без партнеров соглашения с Ираном по сбитому самолету МАУ не будет – Кулеба

Пятница, 17 апреля 2020, 09:30
Без партнеров соглашения с Ираном по сбитому самолету МАУ не будет – Кулеба

В деле о сбивании самолета Boeing 737-800NG авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране Украина будет действовать совместно и скоординировано с другими странами, чьи граждане погибли в катастрофе.

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь: "Наша позиция не изменилась. Мы работаем на результат в тесном сотрудничестве с коллегами из Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы. Это министры иностранных дел Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании – всех стран, чьи граждане погибли 8 января".

Детали: По словам Кулебы, 16 апреля министры 5 стран снова разговаривали на телефонной конференции, чтобы скоординировать дальнейшие шаги.

Он отметил, что цель остается неизменной: установление справедливости, выплата компенсаций семьям, полное, независимое и прозрачное расследование и ответственность за сбивание самолета согласно нормам международного права.

Кулеба заверил, что никому "даже в голову не может прийти как-то предать этих людей или действовать без координации с другими партнерами".

По словам министра, координировать работу МИД по этому делу будет его новый заместитель Евгений Енин.

Он также добавил, что пандемия COVID-19 в настоящее время затрудняет работу по расследованию катастрофы, но "существенно на переговоры именно по этому вопросу она не влияет". По словам Кулебы, "где-то просто придется придумать более креативные способы решения логистических задач".

Что было раньше: Иран предложил Украине подписать меморандум о взаимопонимании, который обязывает Украину и семьи жертв рейса, сбитого над Тегераном, отказаться от своего права на дальнейшее рассмотрение этого дела через суд.

Знать больше: Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране. Все, что известно

Жесткая посадка для президента Зеленского. Несколько иранских катастроф

Предыстория: 

  • 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран – Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).
  • Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана. 
  • Украина трижды просила компетентные органы Ирана предоставить украинской стороне бортовые самописцы сбитого "Боинга".
  • Иран до сих пор не отдал ни одной из стран бортовые самописцы. Министры 5 государств заявили, что Иран не способен расшифровать черные ящики и должен отдать их на расшифровку другой стороне. 

Темы: катастрофа МАУ в ИранеУкраинаМИД
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