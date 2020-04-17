Пожежа в Чорнобильській зоні: викидів Цезію-137 в атмосферу не було

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П'ятниця, 17 квітня 2020, 16:57

Директор українського гідрометцентру Микола Кульбіда повідомив, що внаслідок пожежі в зоні відчуження викидів Цезію-137 в атмосферу не було.

Джерело: брифінг щодо причини погіршення метеорологічної видимості

Пряма мова: "Якогось помітного зростання концентрації Цезію-137 в атмосферному повітрі не виявлено. Вони дещо більші в зоні горіння і зменшують за 10 метрів від цієї зони.

Цезій за багато років просів глибоко в землю. Верхній шар землі, який піддається горінню, не містить тих концентрацій, які несуть загрозу для людини".

Деталі: За його словами, ніяких змін у гама-фоні не було виявлено.

Кульбіда повідомив, що 16 квітня у Києві забруднення повітря перевищило норму у 2-3 рази.

Він розповів, що вітер несе це забруднення на територію Черкаської, Полтавської, Дніпропетровської та інших областей, проте по мірі переміщення забруднення, відбувається змішування повітряних мас і концентрація забруднення зменшується.

Директор укргідрометцентру зазначив, що у наразі повітря забруднює лише пилюка, а всі інші показники в межах норми.

Що було раніше: Кульбіда заявив, що продукти горіння з зони відчуження ніяк не могли потрапити у Київ через західний та північно-західний напрям вітру.

За його словами, у найближчі 10 днів в Україні не очікується опадів, які могли б сприяти тушінню торфу та лісових пожеж на території країни, проте не буде посилення вітру, який би їх роздмухував.

Передісторія:

  • У Чорнобильській зоні з 4 квітня гасять пожежу – 14 квітня відкритий вогонь вдалося погасити завдяки дощу, але трава й пеньки досі тліють.
  • 16 квітня від вечір вітер змінив напрямок – і у київському повітрі з’явилися продукти горіння, які принесло вітром з пожеж у Житомирській області та з зоні відчуження у Київській області. Киянам радили не відчиняти вікна.
  • Індекс якості повітря QIAir показав, що у деяких районах Києва індекс повітря знаходиться на позначці "небезпечно".
  • 16 квітня на території Житомирської області спостерігався сильний вітер і пилова буря. Вдень 16 квітня Київ та передмістя накрила пилова буря, пориви вітру сягали 17-22 м/с. 

Альона Мазуренко, УП
Теми: пожежа Чорнобиль екологія


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