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Пожар в Чернобыльской зоне: выбросов Цезия-137 в атмосферу не было

Пятница, 17 апреля 2020, 16:57
Пожар в Чернобыльской зоне: выбросов Цезия-137 в атмосферу не было

Директор украинского гидрометцентра Николай Кульбида сообщил, что в результате пожара в зоне отчуждения выбросов Цезия-137 в атмосферу не было.

Источник: брифинг по причине ухудшения метеорологической видимости

Прямая речь: "Какого-то заметного роста концентрации Цезия-137 в атмосферном воздухе не обнаружено. Они несколько больше в зоне горения и уменьшаются в 10 метрах от этой зоны.

Цезий за много лет просел глубоко в землю. Верхний слой земли, который подвергается горению, не содержит тех концентраций, которые представляют угрозу для человека".

Детали: По его словам, никаких изменений в гамма-фоне не было обнаружено.

Кульбида сообщил, что 16 апреля в Киеве загрязнение воздуха превысило норму в 2-3 раза.

Он рассказал, что ветер несет это загрязнения на территорию Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и других областей, однако по мере перемещения загрязнения, происходит смешивание воздушных масс и концентрация загрязнения уменьшается.

Директор укргидрометцентра отметил, что в настоящее время воздух загрязняет только пыль, а все остальные показатели в пределах нормы.

Что было раньше: Кульбида заявил, что продукты горения с зоны отчуждения никак не могли попасть в Киев из-за западного и северо-западного направления ветра.

По его словам, в ближайшие 10 дней в Украине не ожидается осадков, которые могли бы способствовать тушению торфа и лесных пожаров на территории страны, однако не будет и усиления ветра, который бы их раздувал.

Предыстория:

  • В Чернобыльской зоне с 4 апреля тушат пожар – 14 апреля открытый огонь удалось погасить благодаря дождю, но трава и пеньки до сих пор тлеют.
  • 16 апреля под вечер ветер изменил направление – и в киевском воздухе появились продукты горения, которые принесло ветром из пожаров в Житомирской области и из зоны отчуждения в Киевской области. Киевлянам советовали закрыть окна.
  • Индекс качества воздуха QIAir показал, что в некоторых районах Киева индекс воздуха находится на отметке "опасно".
  • 16 апреля на территории Житомирской области наблюдался сильный ветер и пылевая буря. Днем 16 апреля Киев и пригород накрыла пылевая буря, порывы ветра достигали 17-22 м/с. 

Алена Мазуренко, УП

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Темы: пожарЧернобыльэкология
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